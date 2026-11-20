Küresel Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu’nda çifte görevlendirme
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Ulusal ve uluslararası düzeyde sivil toplum diplomasisi ve iş birliği çalışmaları yürüten Küresel Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (KSTK), teşkilatlanma ve iletişim kadrosunu alanında yetkin isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, gazeteci, yazar ve iş insanı Hekimoğlu Süleyman Özcan, Konfederasyonun Tanıtım ve Medya Komisyonu Üyeliği ile birlikte KSTK Muş İl Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.
Sivil toplum kuruluşlarının yerel ve küresel ölçekte sesini daha etkin duyurması, teşkilat yapısının güçlendirilmesi ve kurumsal iletişim stratejilerinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda yeni bir dönem başlıyor. Medya ve yayıncılık alanındaki derin birikimi ile iş dünyasındaki tecrübesini sivil toplum çalışmalarına aktaracak olan Hekimoğlu Süleyman Özcan, hem Muş il teşkilatının saha faaliyetlerinde hem de KSTK’nın ulusal ve uluslararası projelerinin görünürlüğünü artırma süreçlerinde aktif rol alacak.
Konuya ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan Hekimoğlu Süleyman Özcan, "Gazetecilik, yazarlık ve iş dünyasındaki birikimimizi küresel sivil toplumun dönüştürücü gücüyle birleştirerek, hem Muş’taki teşkilat çalışmalarımızda hem de Konfederasyonumuzun ulusal ve uluslararası projelerinde en etkili temsili sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Sivil toplum kuruluşu olarak yalnızca iş dünyasına değil, hükümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da tam destek vereceklerini vurgulayan Özcan, "Bizim bir kader birliğimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yolumuz pazara kadar değil, mezara kadardır" dedi.
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