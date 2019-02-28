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Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalar, Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilim, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlik ve Brexit endişeleri ile negatif seyrederken, bugün hareketlenen veri takvimi takip edilecek.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:14
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalar, Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilim, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlik ve Brexit endişeleri ile negatif seyrederken, bugün hareketlenen veri takvimi takip edilecek.

ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin geçen hafta artan iyimserlik, ABD tarafından gelen haberlerle azaldı. Müzakerelerde ABD'nin istediği taahhütleri alamadığına ilişkin haberler sonrası pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim de piyasaları tedirgin ederken, Brexit konusundaki gelişmeler gündemin odağında yer almaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Hindistan ve Pakistan'a, Keşmir'de zirve yapan gerilimin düşürülmesine yönelik derhal adım atılması çağrısı yaptı. Pakistan Ordu Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, sürekli olarak diyalog yolunu aradıklarını belirterek, "Savaş, siyasetin bittiği yerde başlar. Pakistan'ın amacı savaşacak pozisyona düşmemektir." dedi.

İngiltere'de Brexit ile ilgili mart ayında yapılacak oylamalar beklenirken, İngiliz hükümeti tarafından hazırlanan "İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışının iş dünyası ve ticaret üzerindeki etkileri" raporunda, ülkenin 29 Mart’ta birlikten anlaşma olmaksızın ayrılması halinde uygulanacak gümrük kontrollerinin iş dünyasına yıllık yaklaşık 13 milyar sterlin değerinde ek maliyet getirebileceği belirtildi.

Söz konusu gelişmelerle dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,28 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 yükseldi.

Avrupa tarafında ise Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,46, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 düşüş kaydetti.

Bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 49,2'ye gerileyerek üst üste 3'üncü ayda da 50'nin altında kalması ve ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlikle kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün analistlerin direnç bölgesi olarak nitelendirdiği 105.000-105.500 bandından gelen satışlarla düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 azalışla 104.141 puandan tamamladı. Dün 5,3190'a yükselen dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,3250'den işlem görüyor.

Analistler, İtalya'daki bankacılık sisteminin Avro Bölgesi için risk oluşturabileceği yönündeki raporlar ve Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin uluslararası piyasalarda doların değer kazanmasına neden olduğunu belirterek, dolar/TL'nin de buna paralel artış eğiliminde hareket ettiğini söyledi. Dolar/TL'nin yükselişinin sınırlı kalmasının beklendiğini ifade eden analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise yoğun haber akışı ve veri takviminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 103.400 ve 102.500'ün destek konumunda olduğunu aktararak, dolar/TL'de ise 5,3420 seviyesinin önemli direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı dış ticaret dengesi ve uluslararası rezervler

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.00 Almanya, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, 2018 yılı 4.çeyrek GSYH w

17.45 ABD, şubat ayı Chicago PMI

 

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:14
  1. Ordu
  2. BIST
  3. Piyasalar

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