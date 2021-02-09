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Ekonomi Küresel piyasalar pozitif seyrini koruyor
Ekonomi

Küresel piyasalar pozitif seyrini koruyor

Küresel piyasalar Kovid-19 salgınında en kötünün geride bırakılmış olabileceği iyimserliği ile pozitif bir seyir izlerken, açıklanan 4. çeyrek finansal sonuçları nedeniyle borsalarda hisse ve sektör bazlı ayrışmaların arttığı görülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 09:19:00 -
Küresel piyasalar pozitif seyrini koruyor

ABD'de ekonomik destek paketine ilişkin beklentiler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artış hızının gerilemesi ile pay piyasaları rekorlara devam etti. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, önceki gün katıldığı bir televizyon programında, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketinin kabul edilmesi için Kongre'ye çağrıda bulunarak "Bu paket geçirilirse gelecek yıl tam istihdama dönebileceğimizi umuyorum." ifadesini kullanması ekonomide hızlı toparlanma beklentilerini artırdı.

Dün elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını ve yakında ödeme türü olarak Bitcoin'i kabul etmeyi planladığını duyurmasının ardından konuyla ilgili gelişmeler de gündemin odağına yerleşti.

Açıklama sonrası Bitcoin'in fiyatı 46 bin doları aşarak rekor seviyelere yükselirken, Tesla'nın hisseleri de yüzde 1,3 değer kazandı.

Öte yandan Demokratların hava yolu şirketlerinin desteklenmesine yönelik 14 milyar dolarlık kaynak ayırmayı planladığına ilişkin haberler de hava yolu şirketlerinin hisselerinde yüzde 5'e varan artışlar görülmesini sağladı.

Bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,76, S&P 500 endeksi yüzde 0,74 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Avrupa borsalarında da dün alıcılı bir seyir izlendi. İtalya'da eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin mutabakat hükümeti kurmak için başlattığı görüşmelerin olumlu geçtiğine ilişkin haberlerin pozitif desteği ile İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,02, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,48 değer kazandı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyir Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 224 endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükseliş kaydetti.

Brent petrolün varil fiyatı da ekonomide toparlanma beklentilerinin artması ve arz kısıtlamaları ile yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 0,6 değer kazandı. Analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 60 doları aşan Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında 61 dolarla Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün yüzde 0,51 değer kazanarak günü 1.534,91 puandan tamamladı. Dolar/TL ise 7,03-7,12 arasında dalgalanmasının ardından günü yüzde 0,3 artışla 7,0775'ten tamamladı. Bugün bankalararası piyasanın açılışında en yüksek 7,0848'i gören dolar/TL, dünkü kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 7,0700 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD'deki destek paketine ilişkin gelişmeler ve Kovid-19 salgınında aşılama çalışmalarının piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, bugün Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, olası düşüşlerde 1.505 puanın kısa ve orta vadeli görünüm açısından kritik destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, aralık ayı dış ticaret dengesi

18.00 ABD, aralık ayı JOLTS açık iş sayısı

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