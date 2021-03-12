Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

ECB dünkü toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmese de karar metni ve sözle yönlendirme ile piyasaları rahatlattı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, tahvil faizlerindeki son artışın daha geniş finansman koşulları için bir risk teşkil ettiğini belirterek, "PEPP'te alımlar gelecek çeyrekte dikkate değer şekilde daha hızlı olacak" ifadesini kullandı. Avro Bölgesi'nin 2021'de yüzde 4, 2022'de 4,1 ve 2023 yılında yüzde 2,1 büyüme kaydetmesinin beklendiğini ifade eden Lagarde, PEPP'te net varlık alımların en azından Mart 2022'ye kadar ya da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin sona erdiği kararı verilene kadar devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan aylardır finans piyasalarının gündemini meşgul eden ABD'nin 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, dün Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaştı.

Bu gelişmelerle küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,50'nin altında kalıcılık sağlayamayarak tekrar yüzde 1,54 seviyesine çıkması dikkati çekti.

New York borsasında, destek paketi ve açıklanan haftalık işsizlik başvurularının 712 bin ile beklentilerin altında kalması ile yükseliş eğilimi devam etti. Dow Jones endeksi yüzde 0,58 artarak 32.485,59 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, S&P 500 endeksi yüzde 1,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,52 değer kazandı.

Avrupa borsalarında da ECB sonrası pozitif bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,20, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,82 yükseliş kaydetti. Avro/dolar paritesi ise dün yüzde 0,5 artışla 1,20'yi test etmesi sonrası 1,1960 seviyesinde dengelendi.

Bugün Asya'da pay piyasalarının yükseliş eğilimini koruduğu, petrol ve altın fiyatlarının ise sınırlı da olsa gerilediği görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kazandı.

Şu dakikalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 69 dolardan, altının ons fiyatı da yüzde 0,3 düşüşle 1.718 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde, dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,54 değer kaybederek günü 1.556,49 puandan tamamladı. Endeksin düşüşünde yine bankacılık sektörü hisselerinde yoğunlaşan satışlar etkili oldu. Bankacılık endeksi dün yüzde 1,76 değer kaybetti. Dün yüzde 0,5 azalışla 7,4767'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,5060 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içi piyasaların gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı ekonomi reformlarının bulunduğunu bildirdi.

Veri gündeminde; yurt içinde sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketindeki enflasyon tahminleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da enflasyon ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 ve 1.520'nin destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artmasını bekliyor. Ekonomistler, ocakta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,2 artacağını öngörüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı sanayi üretimi

10.00 İngiltere, ocak ayı sanayi üretimi

10.00 Türkiye, TCMB beklenti anketi

10.00 Almanya, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı sanayi üretimi

16.30 ABD, şubat ayı ÜFE

18.00 ABD, Michigan Üniversitesi mart ayı tüketici güven endeksi