Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor

Dünya Piyasaları ABD Federal Rezerv Sistemi (FRS) Başkanı'nın 27 Ağustos'ta Jackson Hole'da yaptığı toplantılarda açıkladığı yeni para politikası stratejisinin ardından gerçekleştirilen Açık Piyasalar Komitesi'nin ilk toplantısında faiz oranları değişmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında kaldı. beklentileri karşılamak. Ekonomiye ilişkin tahminlerin de yer aldığı karar metninde, 2023 yılına kadar faiz oranlarında herhangi bir değişiklik beklenmediğine dikkat çekildi.

Bu kararın ardından Dow Jones yüzde 0,13 yükseldi, S&P 500 yüzde 0,46 düştü ve Nasdaq yüzde 1,25 kaybetti. Teknoloji hisselerinde devam eden dalgalanma yatırımcı risk algısını artırırken, dolar endeksi sınırlı kazanımlarla 93.4'ü vurdu.

Analistler, Fed'in karar metni ve Powell'ın açıklamalarının, küresel risk iştahını olumsuz etkileyen ekonomik toparlanmaya ilişkin belirsizliğe işaret ettiğine inanıyor.

Avrupa yakasında dün bugün yapılacak olan İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantısının arifesinde karışık bir seyir vardı. Süregelen Brexit belirsizliğine rağmen, borsa satışlarını sınırlayan faktörler arasında yeni tip koronavirüs aşısı ile ilgili olumlu haberler ve ekonomik toparlanma eğilimleri öne çıkıyor.

Dün Almanya'da DAX yüzde 0.29, CAC 40 Fransa'da yüzde 0.13 ve FTSE 100 İngiltere'de yüzde 0.44 düştü. Asya piyasalarında ise poundun dolar karşısındaki paritesi dünkü yüzde 0,6'lık kazançtan sonra yüzde 0,3 gerileyerek 1,2940'a geriledi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugün faiz oranını beklentilere uygun olarak yüzde 0,1'de değiştirmedi. Japonya Merkez Bankası, sınırsız devlet tahvili ve 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen değerinde Japon gayrimenkul yatırım fonu (J-GYO) almaya devam edeceğini açıkladı ve ekonominin kademeli bir toparlanma ile toparlanmaya başladığını duyurdu. faaliyetler.

Hareketin ardından Japonya'da Nikkei 225 kapanışa doğru yüzde 0,7 kaybederken, dolar / yen paritesi dünkü yüzde 0,5 düşüşün ardından hafif toparlanarak 105,03'e çıktı. Şimdiye kadar Çin'de Şangay Bileşik Endeksi yüzde 0,7, Kospi ise Güney Kore'de yüzde 1 kaybetti.

İç piyasada BIST 100 endeksi dün% 0,37 değer kaybederek günü 1.107,11 puandan kapattı. Bankalararası piyasanın açılışında dolar / TL bugün 7.5065'den kapandıktan sonra 7.5020'den işlem görüyor.

Analistler bugün, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararına, tüketici fiyat endeksi (CPI) ve ABD işsizlik iddialarına ek olarak saygı duyulacağını ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranı veya tahvil alım programı değişiklikleri beklemediğini söyledi.

Analistler, BIST 100 endeksinin teknik olarak 1.120 direnç seviyesinde ve desteğin 1.090 seviyesinde olduğuna dikkat çekti.

Piyasalar bugün aşağıdaki verileri bekliyor:

10:00 Türkiye, Temmuz kısa vadeli dış borç istatistikleri

12.00 Euro bölgesi, Ağustos tüketici fiyatları endeksi

14.00 İngiltere, Bank of England faiz oranı kararı

14:30 Türkiye Haftalık Para ve Banka İstatistikleri

15.30 ABD, yeni konut inşaatı ve inşaat izinleri

15.30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları

15.30 ABD, Eylül ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi