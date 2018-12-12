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Küresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalar, azalan ticaret savaşı endişeleri ile yükselişe geçerken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri takip edilecek.

12 Aralık 2018 Çarşamba 09:14
Küresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

ABD’nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Kanada’da tutuklanan Çinli teknoloji şirketi Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılması, tutuklama haberiyle gerilen ABD-Çin ilişkilerinde tansiyonun düşeceği ve ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanabileceğine ilişkin beklentileri yükseltti.

Söz konusu gelişmelerle Asya borsaları yeni güne hızlı yükselişlerle başlarken, ABD vadeli işlem piyasasında endeks kontratları yüzde 0,5 primle işlem görüyor.

ABD'de dün açıklanan çekirdek Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) kasımda yıllık yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde artması sonrası pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,22 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 yükseldi.

Avrupa tarafında, Brexit'e ilişkin gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Brexit Anlaşması'nın parlamentoda oylanmasını ertelemesinin ardından çıktığı Avrupa turunda, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşmelerde bulundu. İngiltere'de Brexit konusunda yeni bir referandum için çeşitli siyasi partilerin desteğini alan kampanyalar yürütülürken, dünkü görüşmelerinin ardından bir açıklama yapan May, "Yarın kabine toplantısında anlaşmasız ayrılığa yönelik önlemlerin alındığından emin olacağız. Zaten anlaşmasız ayrılık hazırlıklarını hızlandırdık." ifadelerini kullandı.

Almanya'da dün DAX endeksi yüzde 1,49, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,27 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,35 değer kazanırken, avro/dolar paritesi 1,1320'ye, sterlin/dolar paritesi Nisan 2017'den beri gördüğü en düşük seviye olan 1,2482'ye geriledi.

Bugün azalan ticaret savaşı endişeleri ile güne başlayan Asya piyasalarında, Japonya'nın ÜFE ve çekirdek makine siparişleri de takip edildi. Japonya'da ÜFE ve çekirdek makine siparişleri beklentilerin altında kalırken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,10, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

Yurt içinde, dün yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının etkisiyle değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,46 azalışla 91.801 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,55 artışla 5,3557'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,3610 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün açıklanan cari işlemler dengesi verilerinin ekonomide yeniden dengelenme sürecinin belirgin bir şekilde devam ettiğini gösterdiğini belirterek, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yurt içi piyasaların odağında yer aldığını bildirdi.

Bugün ABD'de enflasyon ve Avro Bölgesi sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.300 ve 90.000 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı sanayi üretimi

16.30 ABD, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi

22.00 ABD, kasım ayı Hazine bütçe dengesi

 

 

 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 09:14
  1. Van
  2. BIST
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