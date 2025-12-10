  • İSTANBUL
Ekonomi Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı
Ekonomi

Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı

Küresel kriz etkisini gösterirken bu kez Bursa'da faaliyet gösteren Cevizden Gıda, Snowland Taşımacılık ve Ekleristan, icra ve iflasın eşiğinde. Finansal darboğaz nedeniyle gücünü kaybetti zor süreç başladı. Konkordato başvurusunda bulundu. Takip işlemlerinin yapılması durduruldu.

Bursa'da faaliyet gösteren Cevizden Gıda, Snowland Taşımacılık ve Türkiye genelinde dört üzerinde şubesi olan Ekleristan, girdikleri finansal kriz nedeniyle 3 aylık geçici konkordato mühleti aldı. Bu kararla birlikte, şirketler aleyhine yeni icra ve iflas takibi başlatılması yasaklandı.

Bursa'da konkordato ilan eden şirketlere yenileri eklendi. Cevizden Gıda, Snowland Taşımacılık ve Türkiye genelinde dört yüz  üzerinde şubesi olan Ekleristan, finansal darboğaz nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, , üç büyük işletmenin talebi üzerine 3 aylık geçici konkordato kararı verdi.

 Takip kararı çıktı!

Geçici mühlet süresince şirketler aleyhine her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri dahil tüm takip işlemlerinin yapılması durduruldu. Şirketler hakkında yeni icra ve iflas takibinin de başlatılamayacağı kaydedildi. Davalı-borçlulara ait tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri yasaklandı.

KOMİSER ATANDI VE ZOR SÜRECİ BAŞLADI

Mahkeme, bu süreçte şirketlerin faaliyetlerini denetlemek ve borç tasnifine yardımcı olmak üzere mali konularda uzman Nesrin Beşe'yi geçici konkordato komiseri olarak atadı.

Alacaklı olduğunu iddia eden kişi ve kurumlar için itiraz süreci de başladı.

