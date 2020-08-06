Bakanlığın koordinasyonunda hazırlanan eylem planını, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla topyekün seferberlik halinde uygulayacaklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin, toplumun ulaşım anlayışında ve tarzında yeni eğilim ve beklentilerin ortaya çıkmasına neden olduğunu belirtti. Bakan Karaismailoğlu, “Tüm ulaşım modlarında verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı ulaşım sistemlerinin geçiş sürecini hızlandıracağız” dedi.

Güncellemeye gidiliyor

Karaismailoğlu, “Teknolojik gelişmelerin yanı sıra hızlı kentleşme, araç sayılarındaki artış ve artan nüfusla birlikte toplu taşımaya olan ihtiyaca uygun olarak akıllı ulaşım sistemleri alanında hazırladığımız 25 Ekim 2014 tarihli strateji belgesi ve eylem planında güncellemeye gidiyoruz. Bu itibarla, ileri bilişim teknolojileri ile Türkiye’de insan ve çevre odaklı ulaşım sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı geliştireceğiz” ifadesini kullandı.

Mevzuat geliştiriliyor

Küresel düzeyde rekabetçi akıllı ulaşım sistemleri kuruyoruz” diyen Karaismailoğlu, özetle şu değerlendirmede bulundu: “Akıllı ulaşım sistemleri 2023 vizyonu çerçevesinde, tüm ulaşım hizmetlerinin bilgi ve iletişim teknolojileriyle yönetildiği ve yönlendirildiği, kendi içinde ve dünyayla entegre bir Türkiye’yi oluşturmak ve akıllı ulaşım sistemlerinin ülke genelinde entegrasyonunun sağlanması için idari ve teknik mevzuatımızı geliştiriyoruz.”