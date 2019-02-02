Kürekte milli takım seçme testi





MUĞLA (AA) - Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen milli takım seçme testinde sporcular ter döktü.

Kürek Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Kürek Milli Takımı Antrenörü Yusuf Hikmet Oktar yönetiminde yapılan çalışmada sporcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından Köyceğiz Gölü'nde milli takım seçme test yarışlarına katıldı.

Oktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün süren ikinci dönem 3X4000 testini tamamladıklarını söyledi.

Birinci dönemde seçilen sporcular ile kulüplerde çalışıp milli olmak amacıyla Köyceğiz'e gelen sporcuların testlerinin yapıldığını belirten Oktar, "Bu testten alınan sonuçlarla sporcularımızı milli takım kamplarına alıp uluslararası yarışlara hazırlayacağız. Büyükler için hedef, bu sene olimpiyat elemeleri." dedi.

23 yaş altı branşı için öncelikli hedeflerinin Avrupa Şampiyonası olduğunu dile getiren Oktar, bu amaçla milli takıma aldıkları 3 ekip olduğunu ifade etti.



Yusuf Hikmet Oktar, test kampında elde edilecek verilerle oluşacak milli takıma aday sporcuların gelecek günlerde açıklanacağını kaydetti.

