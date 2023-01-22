  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem "Kürdistan" sözleri tepki çekmişti! Uyuşturucu sabıkalısı Ezhel'den yeni skandal
Gündem

"Kürdistan" sözleri tepki çekmişti! Uyuşturucu sabıkalısı Ezhel'den yeni skandal

“Kürdistan’ın başkenti Ankara’dır, İstanbul’dur” diyerek PKK ağzıyla konuşan rapçi Ezhel, saçmalıklarını devam ettirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 09:07:00 -
"Kürdistan" sözleri tepki çekmişti! Uyuşturucu sabıkalısı Ezhel'den yeni skandal

 

“Kürdistan’ın başkenti Ankara’dır, İstanbul’dur” diyerek PKK ağzıyla konuşan rapçi Ezhel, saçmalıklarını devam ettirdi.

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla tutuklanan ve beraat ettikten sonra Türkiye’yi terk edip Almanya’da yaşamaya başlayan Ezhel adıyla bilinen rapçi Serkan İpekçioğlu, sosyal medya platformu Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında "Zaten Rumlar gitmiş, zaten Ermeniler gitmiş. Ben bir de Kürtler giderse benim kalbim artık dayanmaz. Kürdistan'ı ve Kürt halkını savunuyorum ama bence zaten Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır İstanbul'dur. Bir şekilde bu meselenin çözüleceğine inanıyorum. Ben de zamanında bir faşisttim. Otobüste iki kişi arasında Kürtçe konuşunca uyuz oluyordum. Çünkü bana böyle öğretildi. Güzel günler göreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ezhel, zırvalarının arkasında durarak, bu defa da “Biz Türk halkı olarak sinir uçlarımıza dokunan şeyleri rahatlıkla konuşabilmeyi öğrenmeliyiz" dedi. 

Ezhel'in bölücülüğü "demokratik tartışma ortamı" olarak yutturmaya çalışması büyük tepki çekti.

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOGG'dan sürpriz Türkiye kararı! Çekilişe katılanlara ücretsiz hak verilecek! Olay gelişme: Başvuru ilgi gördü
Otomotiv

TOGG'dan sürpriz Türkiye kararı! Çekilişe katılanlara ücretsiz hak verilecek! Olay gelişme: Başvuru ilgi gördü

Yerli ve milli otomobil TOGG için ön siparişlerinin 2023 boyunca teslim edileceği açıklanmıştı. Türkiye'nin yerli üretim otomobil markası TO..
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten hükümete olay çağrı: Durdurulmalı
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten hükümete olay çağrı: Durdurulmalı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, İsveç'in Türkiye'ye yönelik provokasyonları nedeniyle "İsveç Kronu’nun Türkiye’de dolaşımı durd..
Erdoğan'ın Miçotakis'e uyarısı Yunan basınını salladı! 'Tayfun füzesiyle meydan okudu: Çılgın Türkler yürür'
Dünya

Erdoğan'ın Miçotakis'e uyarısı Yunan basınını salladı! 'Tayfun füzesiyle meydan okudu: Çılgın Türkler yürür'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e, "Bak Miçotakis şunu iyi bil. Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür" ifade..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23