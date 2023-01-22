"Kürdistan" sözleri tepki çekmişti! Uyuşturucu sabıkalısı Ezhel'den yeni skandal

“Kürdistan’ın başkenti Ankara’dır, İstanbul’dur” diyerek PKK ağzıyla konuşan rapçi Ezhel, saçmalıklarını devam ettirdi.

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla tutuklanan ve beraat ettikten sonra Türkiye’yi terk edip Almanya’da yaşamaya başlayan Ezhel adıyla bilinen rapçi Serkan İpekçioğlu, sosyal medya platformu Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında "Zaten Rumlar gitmiş, zaten Ermeniler gitmiş. Ben bir de Kürtler giderse benim kalbim artık dayanmaz. Kürdistan'ı ve Kürt halkını savunuyorum ama bence zaten Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır İstanbul'dur. Bir şekilde bu meselenin çözüleceğine inanıyorum. Ben de zamanında bir faşisttim. Otobüste iki kişi arasında Kürtçe konuşunca uyuz oluyordum. Çünkü bana böyle öğretildi. Güzel günler göreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ezhel, zırvalarının arkasında durarak, bu defa da “Biz Türk halkı olarak sinir uçlarımıza dokunan şeyleri rahatlıkla konuşabilmeyi öğrenmeliyiz" dedi.

Ezhel'in bölücülüğü "demokratik tartışma ortamı" olarak yutturmaya çalışması büyük tepki çekti.