Kurbanlıkta fiyat şoku! Otomobil alınır hatta para artar...

Kurban Bayramı yaklaşırken kurban pazarlarında hareketlilik artarken, küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatlarının geçen yıla göre ciddi oranda yükseldiği bildirildi. Artan maliyetlerin üretimi etkilemesiyle birlikte kurbanlık fiyatlarının özellikle büyükbaşta üst seviyelere çıktığı ifade ediliyor. Kurban pazarlarında fiyatlar rekor seviyelere çıkarken, büyükbaş kurbanlıklar 800 bin liraya kadar yükseldi.

Satıcıların verdiği bilgilere göre, kurbanlık fiyatları hayvanın canlı ağırlığına, beslenmesine ve genel kondisyonuna göre değişiklik gösteriyor. Bu yıl küçükbaş hayvanlar 15 bin ile 25 bin lira arasında alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlıklar 150 bin liradan başlayarak 800 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Geçen yıl 90-100 bin lira bandında satılan bazı büyükbaş hayvanların bu yıl 180-200 bin liraya yükselmesi, fiyatlardaki artışı gözler önüne serdi.

“En önemli kriter yaş”

Kurbanlık seçiminde en kritik unsurun hayvanın yaşı olduğuna dikkat çeken satıcılar, küçükbaş hayvanların en az 1 yaşını, büyükbaş hayvanların ise en az 2 yaşını doldurmuş olması gerektiğini belirtiyor. Bu durumun diş kontrolüyle anlaşılabileceği ifade ediliyor.

Büyükbaş hayvanlarda alt iki süt dişinin düşüp kalıcı dişlerin çıkmasının, yaş kriterinin sağlandığını gösterdiği vurgulanıyor.