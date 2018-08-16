Kurbanlık alacaklara ‘bip’ yardımı

Hizmete sunulan uygulama, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen hayvan sorgulama servisine cep telefonundan erişime imkân tanıyacak. Bu sayede kurbanlığın kulağındaki küpe numarası sorgulanabilecek ve hayvanın ırkı, menşei, aşıları ile ilgili bilgiler öğrenilebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayvan sorgulama servisine BİP’ten ulaşan tüketiciler, kurbanlıkları gönül rahatlığıyla satın alabilecek. Söz konusu servisten http://hayvansorgula.tarbil.gov.tr/ ve e-devlet kanalı ile de yararlanılabiliyor.