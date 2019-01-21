0553 313 94 23

Kurbanlarını av olarak gören seri katilin 'akıl sağlığı' yerinde çıktı

Kayseri'de silahını beğendiği güvenlik görevlisini pompalı tüfekle öldürdükten sonra yakalanıp cezaevinde konan 'Avcı' lakaplı seri katil Hamdi Kayapınar'ın, akıl sağlığının yerinde olduğu ispatlandı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 17:29
Kurbanlarını av olarak gören seri katilin 'akıl sağlığı' yerinde çıktı

Kayseri'de aralarında kardeşinin de bulunduğu 7 kişiyi öldüren, cezaevinden tahliye olduktan sonra da geçen yıl özel güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ı (47) beğendiği tabancasını almak için pompalı tüfekle vurarak öldüren 'Avcı' lakaplı Hamdi Kayapınar'ın (39) cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı.

Hamdi Kayapınar, 1994 yılında henüz 14 yaşındayken kendisinden bir yaş küçük kardeşini iple boğarak öldürdü. 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 'Şartlı Salıverme Yasası'ndan yararlanarak tahliye edildi. Kayapınar, 1998- 2001 yılları arasında da Yaşar Sezer, Ali Aras, Abdullah Aslan, Memiş Dinçaslan, İbrahim Genç ve Cafer Şahin'i öldürdü. Polis memuru İlhan Duruş ve Bedrettin Duvar'ı da yaraladı. Tutuklanıp yargılanan Kayapınar, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kayapınar, 'Denetimli Serbestlik Yasası' kapsamında erken tahliye hükmünden yararlanarak, 16 yıl 2 gün cezaevinde kaldıktan sonra Şubat 2017'de tahliye edildi.

'Güvenlik görevlisini öldürüp tabancasını gasp etti'

Avcı' lakaplı Hamdi Kayapınar, geçen yıl 2 Ağustos günü, merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi, Komando Caddesinde bir iş insanına ait villada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz'ı, pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra tabancasını gasp edip, kaçtı. Olaydan 4 gün sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evine yapılan baskınla yakalanan Kayapınar, tutuklandı.

Kayapınar hakkında, 'tasarlayarak adam öldürme', 'yağma', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Kayapınar, geçen yıl 7 Kasım'daki ilk duruşmada hakim karşısına çıktı.

Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

Sanık Kayapınar, mahkemedeki savunmasında, "Ben öldürmedim. Benim evimden nasıl çıktı, anlamadım. Bisikletim de yok" dedi. Daha sonra konuşurken yere kapanan sanık, "Üzerime gelmeyin, vurmayın" diye bağırıp ağladı. Mahkeme salonunda olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini de izlemek istemeyen Hamdi Kayapınar, başını yerden kaldırmadı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hamdi Kayapınar'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.

Cezai ehliyeti tam çıktı

İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'nun sanık hakkında düzenlediği rapor, mahkemeye ulaştı. Raporda, "Sanığın bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğu tamdır" denilerek cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Öldürdüğü kişileri av olarak görüyormuş

Önümüzdeki günlerde tekrar hakim karşısına çıkacak olan Kayapınar, 2002 yılında seri cinayetlerin katil zanlısı olarak yakalandığında Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde, cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ve toplum tarafından dışlandığını ileri sürerek, bu nedenle insanlara karşı kin beslediğini, öldürdüğü kişileri 'av', gasbettiği para ve eşyaları 'av ganimeti' olarak gördüğünü, kendisini de 'avcı' diye isimlendirdiğini anlatmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 17:29
  1. İstanbul
  2. Kayseri
  3. Seri katil
  4. Hamdi Kayapınar
  5. Seri katilin akıl sağlığı yerinde çıktı
  6. Adli Tıp Raporu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava
    1. Hava Harp Okulu'ndaki darbe..
    2. Rusya ve NATO'nun büyükelçileri..
    3. Sarı yeleklilerin gösterileri..
    4. Merkezi yönetim brüt borç stoku..
    5. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral..
    6. Ronaldo'nun özel talebine İspanyol..
    7. Mansur Yavaş, Karamollaoğlu'nu ziyaret..
    8. KKTC'de asgari ücret belli oldu!
    9. Jandarmanın İstanbul'daki darbe..
    10. Alman istihbaratı, bir Türk'e emanet!..
    11. "Karadağ bölge istikrarında önemli bir..
    12. Merkezi yönetim brüt borç stoku 1..
    13. Hazine alacakları 18,5 milyar lira
    14. Akıncı Üssü davasında savcının esas..
    15. Aydın'da kamyonet beton bariyere..
    16. CHP MYK toplantısı
    17. KKTC'de asgari ücret brüt 3 bin 150..
    18. Yılmaz Vural'dan 'VAR' açıklaması
    19. MHP, 200 belediye başkan adayını daha..
    20. Bilge Mimar Cansever, TYB'de konuşuldu
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Türkiye'ye mesaj yollayıp açıkladı: ABD ve AB ülkeleri bize katılmak istiyor
    Türkiye'ye mesaj yollayıp açıkladı: ABD ve AB ülkeleri bize katılmak istiyor
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu