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Gündem Kurban yerine kendilerini kestiler
Gündem

Kurban yerine kendilerini kestiler

Yeniakit Publisher
2024-06-16 17:21:00 -
Kurban yerine kendilerini kestiler

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 242 kişi kurban kesmeye çalışırken hastanelik oldu.

Trakya'da bayram namazının ardından kurban kesim işlemleri başladı.

Kesim sırasında Edirne'de 22, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ'da ise 213 kişi, hayvanların darbesiyle ya da kesici aletlerle yaralandı.

Yaralılardan bazıları yakınları aracılığıyla bazıları ise sağlık ekiplerince hastanelere götürüldü.

Daha çok el, parmak ve diz kesikleri gibi yaralanmaları bulunan "acemi kasap"lar, acil servislerdeki tedavileri sonrası taburcu edildi.

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