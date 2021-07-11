'Kurban kesmeyin' diyecekler de biraz utanıyorlar! İBB'den akıllara zarar kurban tavsiyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilimsel Danışma Kurulu, Kurban Bayramı sebebiyle yaşanacak muhtemel hareketlilik ve riskleri sıraladıktan sonra, alınması gereken tedbirleri şu şekilde açıkladı:

“Alınacak önlemlerin temel hedefi, insan trafiğini minimuma indirmek olmalıdır. Bu amaçla, mümkün olduğunca kurbanlıkların farklı şehirler yerine, kendi yetiştirildiği bölgelerde kesime sevk edilmesi için vatandaşlar teşvik edilmelidir.”

Büyük çoğunulğu yerel ylönetimlerin görevi olan hayvanların aşılanmasından kurban satış yerlerinin denetimine kadar birçok konuyu İBB Bşakanı Ekrem İmamoğlu’na yapması gerekirken, kamuoyuna açıklayan bilimsel danışma kurulu, şu hususlara dikkat çekti:

“Kurbanlıkların satış için büyük şehirlere getirecek üreticilerin mutlaka aşıları tamamlanmış olmalıdır. Tüm kurban satış yerleri sınırlandırılmalı, tek giriş ve tek çıkışı bulunan alanlar yaratılmalıdır. Girişlerde yurttaşların maske, HES kontrolü ve ateş kontrolü yapılmalı, sosyal mesafeye dikkat edilmelidir. Kurban satın alırken kurbanlığın veteriner sağlık raporu mutlaka görülmelidir. Kurbanın sağlıklı olup olmadığını anlamak için gerekirse alanda görev alan veteriner hekimlerden yardım istenmelidir.”

Kurban ibadeti için büyükşehirlere kurbanlık hayvanların zaten nakledildiği gerçeğine rağmen, bilimsel danışma kurulu, kurban baramına 9 gün kala şu tavsiyelerde bulundu:

“Anadolu’nun çeşitli şehirlerinden gelerek İstanbul’a yerleşmiş olan İstanbullu hemşerilerimiz, kurban ibadetini, memleketinde bir akrabasına veya güvendiği bir hayır kurumuna vekalet vererek gerçekleştirmelidir. Özellikle kesimlik hayvanların bulunduğu illerdeki çocuk esirgeme yurtlarına, göçmen kamplarına, yoksul semtlerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine bağışlanarak İstanbul’a nakliyat trafiği azaltılabilir.”