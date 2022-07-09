Kurban etini dinlendirerek tüketin

Hayvanın strese sokulmadan kesilmesini öneren Yardımcı şunları kaydetti: “Lezzetli et için kesilen kurbanı hemen poşete koymayın, yeşerir. Daha sağlıklı ve lezzetli ürün elde etmek için kurban etini 24 saat serin bir ortamda dinlendirip tüketmeliyiz. Acil pişirilmesi gerekiyorsa da kesimden sonra en az iki saat dinlenmesi gerekiyor. Yazın sıcak olacağı için klimalı bir odada ya da serin bir balkonda bekletebilirsiniz. Eti bezin üzerine serip, arada çevirin. Etin kendisini toplaması lazım. Sıcak et kasların gerilmesine neden olur, sert olur.”

Etin işlenmesi için kasaba götürülürken de kesinlikle poşete konulmaması gerektiğini aktaran Yardımcı, kurban etinin bazen aceleyle henüz sıcakken poşete konulduğunda bozulduğunu vurguladı.

“Tuzlu et tüketmeyin” uyarısı

Öte yandan; ESOGÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Görenek’ten “Bayramda kalp rahatsızlığı olan hastalarımızdan çarpıntı ve diğer kalp rahatsızlıklarını artırmamak için tuzlu et tüketmekten kaçınmalarını istiyoruz” uyarısı geldi.