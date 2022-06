Kurban eti nasıl saklanır, nasıl dinlendirilir? Et ne zaman buzluğa konulur? Yıkanır mı?

Kurban Eti Nasıl Saklanır?

Öncelikle kurban eti kesildiği gün pişirilmemelidir. Bunun yerine en az 12 saat dinlendirilmesi lezzetini arttıracaktır. Kurban etinin sıcaklığını düşürmek için ilk 4-5 saat buzdolabında bekletilmelidir. Eğer uzun süre saklanacaksa, uygun boyutlar halinde kesilmeli ve hava almayacak poşetlere konulmalıdır. Kurban etini uzun süre saklamak istiyorsanız, buzdolabının dondurucu bölümünü kullanabilirsiniz. Kurban eti buzdolabının normal kısmında en fazla 5-6 gün saklanabilirken, daha uzun saklamak için mutlaka dondurucu kısmı kullanılmalıdır. Birkaç gün içerisinde dondurucuya konulmayan ve tüketilmeyen etler, kokmaya ve yeşillenmeye başlar. Böyle bir durumla karşılaştığınızda etin bozulan kısımları kesilerek atılmalı ve tüketilmemelidir. Diğer et türlerine göre daha çabuk bozulan kıyma, buzdolabında en fazla 3 gün bekletilmelidir. Etleri keserken mutlaka temiz malzemeler kullanılmalıdır. İsteğe göre etler kavurma yapıldıktan sonra hava almayan poşetlerde muhafaza edilebilir.

Kurban Eti Nasıl Paketlenir?

Kurban etini temiz bıçak ile küçük parçalara ayırın. İdeal boyutlar kuşbaşı ölçüsüdür. Ayrıca kasaptan çektirerek kıyma haline de getirebilirsiniz. Buzdolabı poşeti kullanılacaksa, hava almadığından emin olunmalıdır. Gerekli görülürse iki adet poşet kullanılabilir. Hava almamasını garantilemek için kilitli poşetler daha verimlidir. Poşet tamamen doldurulursa, etin her tarafı eşit donmayacaktır. Bu yüzden poşetler orta boyutlarda doldurulmalı, ağız kısmında boşluk bırakılmalıdır.

Kurban Eti Yıkanır mı?

Kurban eti, mutlaka steril ortamlarda kesilmelidir. Kesilen etlerin yıkanması ise sakıncalı bir durumdur. Çünkü etin ıslak kalması, bakterilerin kısa sürede çoğalmasına yol açar. Bu da saklanacak olan kurban etinin kısa sürede bozulmasına neden olabilir. Bu yüzden eti yıkamak yerine yüksek ısıda pişirmeyi deneyebilirsiniz. Eğer yıkama konusunda kararlıysanız, yıkadıktan sonra kısa süre içinde pişirip tüketmeniz gerektiğini unutmayın.

Kurban Eti Nasıl Dinlendirilir?

Uzmanların, kurban eti dinlenmeli mi sorusuna yaptığı açıklamalar dinlemeyen etlerin daha sonra çözüldüğünde sert ve yemesi zor bir halde olacağı yönünde gerçekleşir.

Kurban eti kaç saat dinlendirilmeli sorusuna 24 saat yani 1 gün cevabını verebiliriz. Hemen birkaç saat içinde yenilmemesi gerekir.

Kesim alanından kanlar içinde gelen etlerin mutlaka hava alan bir kapta 4-5 saat veya mümkünse 1 gün dinlendirilip, etin yemeklik parçalanmasından evvel 40 dereceye kadar olan vücut ısısını 14 dereceye kadar azaltmak gerekir.

Etler piştiği zaman ancak bu şekilde lokum gibi olur.

Kurban Eti Ne Zaman Kıyma Yapılmalı?

Kurban etinden verimli şekilde pay çıkarmak istiyorsanız, eti 1 gün kadar 4 derece sıcaklıkta hijyenik bir ortamda dinlendirmelisiniz.

Bu şartları karşıladıktan sonra etinizi dilediğiniz gibi kuşbaşı, parça et veya kıyma olarak muhafaza edebilirsiniz.

Kurban eti kıyması için en uygun zaman kesimin ertesi günüdür. Böylece et dinlenmiş olacaktır.

Kurban eti kıyma olarak çektirildikten sonra köfte yapılıp buzlukta saklanabilir, yemeklik pay edilerek yine dondurucuda saklanabilir.

Mühürleme Nedir?

Etleri tencere veya tavaya koyduğunuzda bir müddet sonra içindeki suyu bırakır.

Aslında bıraktığı sadece su değildir. Etin kendi yapısında gizlenmiş lezzetidir.

Mühürleme işlemi ise ette var olan lezzetli suyun, etin içinde kalmasını sağlamaktır.

Bunun için neredeyse 300 derecelik bir ısı gereklidir.

Bu işlem için döküm tavada etin bir süre çevrilerek pişirilme yöntemine mühürleme denilmektedir.

Et mühürleme tavası olarak döküm tavalar en iyi sonucu verirler ama döküm tavanız yoksa da elbette mühürleme işlemi yapabilirsiniz.

Mühürleme İşlemi Neden Yapılır?

Büyük restoranların da et pişirirken tercih ettiği et mühürleme işleminin amacı, etin lezzetini korumaktır.

Bu teknik ile et kendi lezzetini korurken, yumuşak bir kıvam alır. Etin besin değerinin suyla karışıp gitmemesi adına, kırmızı etler başta olmak üzere tavuk etinde de uygulanmaktadır.

Et mühürleme ve pişirme işlemi ile etin suyu içinde kalır ve böylece yoğun bir aroması olur.

Et Mühürleme Teknikleri: Mühürleme Nasıl Yapılır?

Etinizi lezzetini kaybetmeden tüketmek istiyorsanız, birkaç püf noktasını aklınızda bulundurmanız gerekli. Kullanacağınız etin kalitesi, tavanın türü ve ocak ısısı pişireceğiniz etin lezzetini belirler. Et mühürleme kaç dakika boyunca yapılmalı sorusunun cevabı da sıkça araştırılmaktadır. Kaliteli bir et mühürleme için bilinmesi gereken ipuçları şu şekilde olacaktır.

Pişireceğiniz etin antrikot veya bonfile olması gereklidir.

Daha lezzetli ve yumuşak olması için, bu detay gözden kaçmamalıdır. Bunun için güvendiğiniz kasaplardan alabilirsiniz.

Etinizi 2 veya 3 cm kalınlığında dilimlettirin. Et dövme işlemini, mühürleme tekniği için uygulamayın.

Et mühürleme nasıl yapılır diyenlerin aşamaları adım adım, doğru izlemesi önemlidir.

Dilimlenen etlerin ön ve arka yüzeyini ay çiçek yağı ile yağlayın.

Ayçiçek yağı tavadaki ısıyı daha kolay alacaktır. Yağlama işleminden sonra eti tuzlayabilirsiniz. Böylece tuz; tava ile et arasında bir koruyucu olarak etinizin yüksek ateşte yanmasını engelleyecektir.

İyi bir et mühürleme döküm tava ile yapılır.

Döküm tavalar ise, yemeğin lezzetini korur ve ısıyı her yere eşit miktarda yayabilir.

Döküm tavanız yoksa mühürleme işlemini seramik tavada da gerçekleştirebilirsiniz.

Tavanızı ocak üstüne yerleştirin. Altını ise korkmadan son derecesine kadar açın. Tavanızın oldukça sıcak olması gerekiyor. Etlerinizi yağladığınız için tavaya ayrı bir yağ eklemenize gerek kalmayacaktır.

Isındığına emin olduğunuz tavaya etlerinizi yerleştirin. Bir anda bir ses gelebilir.

Bu etin tavada sorunsuz pişeceğinin sesidir. Etin kenarlarından çıkan dumanlar ise tavanızın sıcak olduğunu haber verir.

Etinizin bir yüzünü 4 dakika boyunca çevirmeden pişirin.

Sonrasında diğer yüzünü çevirin ve 4 dakika da çevrilen yüzü pişirin.

Her iki taraf da dörder dakika piştiğinde, ocağınızın ısısını düşürün ve etin içinin pişmesi için, hafif ateşte bir süre pişirin.

Bu süreyi etin kokusundan ve renginden anlayarak belirleyebilirsiniz.

Et pişirme sırasında sıkça yapılan bir hata ete bıçak veya çatak batırmaktır. Eti mühürleme işleminde bu hatayı yapmamak için özen göstermelisiniz.

Aksi halde etin suyu dışarıya akacak ve lezzeti gidecektir.

Pişirmenizin son aşamasında, kekik veya defne yaprağı ekleyerek etinize aroma katabilirsiniz.

Piştiğinden emin olduğunuz ve damak zevkinize göre pişirdiğiniz eti servis için kesme tahtasına veya tabağınıza alabilirsiniz.

Tavadan aldığınız eti tüketmeden önce 3 veya 4 dakika dinlendirmelisiniz. Böylece etin içindeki suyu, etin her yerine dağılacaktır.

Kırmızı et yerine tavuk tercih edenler de tavuklarını yağlayıp ve soslayıp kızgın tavaya atarak tavuk mühürleme taktiği ile lezzetli tavuklar pişirebilir.

Birkaç dakika ön ve arka yüzeyini mühürlediğiniz tavukları, sonrasında kısık ateşte içi pişene kadar çevirerek hazır hale getirebilirsiniz.

Et mühürleme sonrası fırın gösterme de bazı tariflerde uygulanan bir yöntemdir.

Özellikle bonfile ve antrikot yapımında bu teknik kullanılmaktadır.

Et nasıl mühürlenir Arda Türkmen gibi şefler tarafından masaya yatırılan bir sorudur ve püf noktalarına çoğu şefin değindiği önemli bir sorudur.

Et mühürleme Mehmet Şefin de anlattığı bir yöntemdir.

Şefler önemli olan 3 kriterden bahseder: Kaliteli et seçimi, doğru ekipman yani mümkünse döküm tava kullanımı ve yüksek ısıda az çevirerek pişirmenin yapılmasıdır.

Et mühürleme baharat kullanımına ya da marinasyon işlemine göre süre olarak çok az değişkenlik gösterebilir.

Kurban Eti Neden Kokar?

Genel olarak kurban eti saklama süresi içerisinde dolaba kaldırılmamış etler bakteri üreterek yeşillenme yapacağı için koku da kaçınılmaz olur.

Hatta eğer etler poşette veya kapalı bir kap içerisinde bekletiliyor ise de yine kurban eti kokusu tüm dolabınızı sarabilir.

Yeni kesilen taze eti kokutmadan işlemlerini bitirmek en akıllıca çözümdür aksi halde koku dayanılmaz hale gelebilir.

Peki, kurban eti nasıl dağıtılır, kurban eti kaça bölünür?

Kurban Bayramı yardımlaşma zamanıdır. Kurban eti yenir mi yoksa tamamı dağıtılmalı mı diye düşünerek kafanız karışmış olabilir.

Kesen kişi eti üçe böler ve buna göre üçte birini kendisine ve ailesine, üçte birini komşu ve akrabalarına, üçte birini ise yoksul kimselere ayırması yönünde önerilir.

Peki, Kuran-ı Kerime göre kurban eti nasıl paylaşılır?

Kur’an-ı Kerim’in Hac suresinin 28. ayetinde de aynı şekilde kesilen hayvanın etinin yoksullara dağıtılması hususunda ima yapılır.

Kurban Kesene Kurban Eti Verilir Mi? Diyanet Cevabı

Kurban kesene kurban eti verilir mi, kurban eti nasıl pay edilir, nasıl değerlendirmelidir sorularına Diyanet İşleri sayfasındaki cevap şöyledir: “Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur. Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).”