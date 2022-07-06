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Kadın - Aile Kurban eti nasıl doğranır? Kurban eti doğrandıktan sonra mı buzluğa atılır?
Kadın - Aile

Kurban eti nasıl doğranır? Kurban eti doğrandıktan sonra mı buzluğa atılır?

Kurban eti kesilerek mi dolaba kaldırılır? Kurban bayramı sebebiyle pek çok kişi kurban etinin nasıl saklanacağını, nasıl doğranacağını araştırıyor. Peki, kurban eti doğrandıktan sonra mı dondurulur?

Yeniakit Publisher
2022-07-06 14:22:00 -
Kurban eti nasıl doğranır? Kurban eti doğrandıktan sonra mı buzluğa atılır?

Kurban etinin nasıl saklanacağı, nasıl kesileceği merak ediliyor. Peki, kurban eti gelir gelmez doğranır mı?

Kurban eti nasıl doğranır? Kurban eti doğrandıktan sonra mı buzluğa atılır?

Et eve geldiğinde ise uzmanlar kesinlikle poşetlerle dolaba konulmaması, geniş bir tas ile dolapta dinlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Kurbanlık eti normal buzdolabında 3-4 gün bekletebilirsiniz. Derin dondurucuda ise süre 9 ile 12 ayı bulabilir.

Kurban etini 3-4 saat dinlendirdikten sonar bol suyla yıkayıp arzu ettiğiniz boyutta doğrayabilirsiniz. Doğradıktan sonra dilerseniz buzdolabına dilerseniz de derin dondurucuya kaldırabilirsiniz.

Uzmanlar kurban etinin kesimin hemen ardından tüketilmemesi gerektiğini en azından 24 saat dinlendirildikten sonra pişirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Kurban eti nasıl saklanır?
Kurban eti nasıl saklanır?

Kadın - Aile

Kurban eti nasıl saklanır?

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