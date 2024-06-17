Kurban Bayramı’nın 2. gününde bilanço ağır oldu! 11 ölü 295 yaralı

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yollarda oluşan yoğunluk sürüyor.

Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından bayramın ikinci günüyle ilgili trafik bilançosu paylaşıldı.

Bayram tatilinin ikinci günü olan 16 Haziran’da 726 trafik kazası meydana geldi.

Dün 11 vatandaşımız daha hayatını kaybetti

Kazalarda 11 kişi hayatını kaybederken bin 295 kişi ise yaralandı.

İlk 2 güne bakıldığında ise meydana gelen bin 578 trafik kazasında toplamda 16 kişi hayatını kaybetti.

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Yine kazalarda, 2 bin 716 kişi ise yaralandı.

Bayramın ikinci gününde 289 bin 700 araç denetlendi

Ayrıca bayram tatilinin ikinci gününde 289 bin 700 araç denetlendi.

18 bin 889 araca hız ve radar işlemi, 17 bin 227 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Böylece bayram tatilinde 697 bin 431 araç denetlenirken 43 bin 246 araca hız ve radar işlemi, 59 bin 947 araca ise diğer işlemler yapılmış oldu.