Kurban Bayramı’nda vatandaşlar zoonoz hastalıklara karşı uyarıldı

Kurban Bayramı’nın temiz ve huzurlu şekilde yaşanması için Bağcılar Belediyesi, hazırlıklarını tamamladı. Çevre Koruma Müdürlüğü 724, Zabıta Müdürlüğü 90, Sağlık İşleri Müdürlüğü ise 8 kişi olmak üzere 822 personeliyle bayram boyunca vardiyalı olarak görev yapacak. İlçe genelinde 34 kurban kesim noktası belirlendi. Güneşli ve Demirkapı Mahallelerindeki kapalı Pazar alanları ve belirlenen otoparklar dışında kurban kesilmesine müsaade edilmeyecek.

Kurban Bayramı boyunca 32 çöp aracı, 8 yıkama tankeri ve 6 kamyonetle kurban kesim noktalarında temizlik, dezenfeksiyon ve çöplerin alınması işlemleri yapılacak. Kurban atıkları da çöp konteynırlarında toplanacak. Öte yandan hijyen açısından cami bahçeleri, kurban kesim yerleri, parklar detaylı bir temizlikten geçirildi. Bayram boyunca vatandanlar Nostalji Bahçeleri’ni de gezebilecek.

“Müslümanlar ve kurban hakkında olumsuz düşüncelere sebebiyet verilmemelidir”

Bağcılar Belediyesi kurban ibadeti ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı 10 bin broşür hazırladı. “Kurban Rehberi” isimli kitapçıklarda kurbanlık hayvanların yaş aralığı, kesim anında neler yapılması gerektiği, iç organların bertaraf edilmesi, kestikten sonra etin ve derinin muhafazası için nelerin yapılması gerektiği detaylı bir şekilde anlatılıyor.

Ayrıca broşürde sığır, koyun gibi çiftlik hayvanlarından kaynaklanan ve içerisinde bakteriyel, viral, fungal, riketsiyal, paziterefeksiyonlar yer alan zoonoz hastalıklara dikkat çekildi. Kesimden sonra dikkat edilecek hususlar başlıklı bölümde “Kesimde ortaya çıkan kan, atık ve artıklar ortalık yerde bırakılmamalı, rastgele etrafa atılmamalı, göl ve akarsulara, kanalizasyonlara karıştırılmamalıdır. Sokak hayvanlarının yemesine ve çevreye yaymasına izin verilmemelidir. Poşetlere konularak belediye ekiplerine yardımcı olunmalıdır. Müslümanlar ve kurban hakkında olumsuz düşüncelere sebebiyet verilmemelidir. Unutulmamalıdır ki; Hayvanlardan insanlara geçen ve zoonoz denilen birçok hastalık etkeni, bu atık ve artık maddelerden bulaşmaktadır” denildi. Broşürler mahalle muhtarlıkları, camiler ve Bilgi Evleri’nde dağıtılıyor.

“Sıkıntı yaşamadan bayramı hep birlikte kutlayacağız”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da yaptığı açıklamada “Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içinde geçirmek için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah hiçbir sorun ve sıkıntı yaşamadan bayramı hep birlikte kutlayacağız” dedi.