Koronavirüs salgını yaşamlarımıza maske, sosyal mesafe kurallarının yanı sıra sokağa çıkma kısıtlamalarını da getirdi. Nisan ayından haziran ayına kadar hafta sonları ve resmi tatillerde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Son olarak LGS ve YKS’nin yapıldığı günler 81 ilde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulandı. Peki, kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olur mu?

Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Milyonlarca kişi kurban bayramında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını merak ediyor. 14 Temmuz Salı günü saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde Bakanlar Kurulu Toplantısı başladı. Toplantıda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına karar verilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 19.30-20.00 civarında açıklama yapması bekleniyor.