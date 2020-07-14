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Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Vatandaşlar ramazan bayramında olduğu gibi kurban bayramında da sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını merak ediyor. Pek çok vatandaş “Sokağa çıkma yasağı var mı?” , “Sokağa çıkma yasağı ne zaman?” , “Bayramda sokağa çıkma yasağı olur mu?” sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 17:03:00 -
Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs salgını yaşamlarımıza maske, sosyal mesafe kurallarının yanı sıra sokağa çıkma kısıtlamalarını da getirdi. Nisan ayından haziran ayına kadar hafta sonları ve resmi tatillerde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Son olarak LGS ve YKS’nin yapıldığı günler 81 ilde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulandı. Peki, kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olur mu?

Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Milyonlarca kişi kurban bayramında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını merak ediyor. 14 Temmuz Salı günü saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde Bakanlar Kurulu Toplantısı başladı. Toplantıda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına karar verilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 19.30-20.00 civarında açıklama yapması bekleniyor.

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