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Gündem Kurban Bayramında bayramlaşmalar yasaklandı mı? Kurban Bayram yasakları neler?
Gündem

Kurban Bayramında bayramlaşmalar yasaklandı mı? Kurban Bayram yasakları neler?

Kurban Bayramı yasaklar Kurban Bayramı’na sayılı gün kalmasıyla birlikte merak ediliyor. Dini bayramlarımızdan olan Kurban Bayramı 20 Temmuz’da idrak edilmeye başlanlacak. 1 Temmuz’dan itibaren korona yasalarının kaldırılmasıyla birlikte vatandaşlar korona öncesi hayatlarına döndü. Ancak hem Delta hem de Delta Plus varyantına bağlı vataların artmasıyla birlikte Kurban Bayramında korona yasaklarının yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Kurban Bayramı’nda korona yasaklarının kararını valilikler karar vermekte. Kurban Bayramı yasakları konusunda Bartın valiliğinden ilk karar geldi. Peki Kurban Bayramında bayramlaşmalar yasaklandı mı? Kurban Bayram yasakları neler?

Yeniakit Publisher
2021-07-11 14:37:00 - 2021-07-11 14:38:36
Kurban Bayramında bayramlaşmalar yasaklandı mı? Kurban Bayram yasakları neler?

Kurban Bayram yasağı neler? Kurban Bayramında bayramlaşma yasaklandı mı?  Kurban Bayramı yasaklarına ilişkin ilk karar Bartın Valiliğinden geldi. Bartın Valiliği, Kurban Bayramı’na yönelik kararlar aldı. Valiliğin aldığı kararla, bölgede bir gelenek halinde uygulanan, köylerin ve mahallelerin toplu halde ve karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret etmeleri, ziyaretlerde toplu yemek ve güreş gibi çeşitli etkinlikler yapılması yasaklandı. 

Bartın Valiğniden yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: “Ülkemizde Delta varyantı koronavirüs vakalarının görülmesi ve sayısı az da olsa ilimizde ve çevre illerde bu varyanta rastlanması nedeniyle, köy muhtarları da dahil olmak üzere konunun bütün taraflarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda, aile ve akraba arasındaki bayramlaşma etkinlikleri dışında, yöresel nitelikteki özel etkinliklerin tedbir olarak yapılmamasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.”

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