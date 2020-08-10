Kurban Bayramı’nda 1 milyon 202 bin kişi uçtu

Kurban Bayramı süresince seyahat eden yolcu ve otoyollardan geçen araç verilerini paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Hava yollarında 814 bin 477’si iç hatlarda, 387 bin 697’si de dış hatlarda olmak üzere 1 milyon 202 bin 174 yolcu taşındı” dedi. Bakan Karaismailoğlu, “Tüm otoyollarımızda bayram süresince geçen araç sayısı 3 milyon 194 bin 394 olarak belirlendi” açıklamasında bulundu.

Bayramda YHT hatlarında 27 bin 923 yolcu taşındığını belirten Karaismailoğlu, bayram süresince Marmaray ve Başkentray’da 1 milyon 715 bin 976 yolcunun seyahat ettiğini belirtti.