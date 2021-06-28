Bayram tatili 9 gün mü? Bayram tatili kaç gün sürecek? 2021 bayram tatilinin başlamasına sayılı gün kaldı. Bayram tatili için grei sayım yapan vatandaşlar, bayram tatili 9 gün mü 11 gün mü sorusunun cevabını araştırıyor.

Kurban bayramı tatili 9 gün mü 11 gün mü olacak?

Kurban Bayramı bu yıl 19 Temmuz Arefe günü ile başlayacak. Kurban Bayramının ilk günü 20 Temmuz son günü 24 Temmuz'da idrak edilecek.

Kurban Bayramı öncesinde 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle Cuma günü de resmi tatil olarak kabul edilmesi halinde vatandaşlar 11 gün sürecek uzun bir tatilin tadını çıkaracak. Aksi takdirde Cuma akşam mesai bitime ile başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek.

İşte Kurban bayramı tatilinin yaşanacağı tarihler...

17 Temmuz 2021 Cumartesi

18 Temmuz 2021 Pazar

19 Temmuz 2021 Pazartesi (arife günü)

20 Temmuz 2021 Salı (bayram 1. gün)

21 Temmuz 2021 Çarşamba (bayram 2. gün)

22 Temmuz 2021 Perşembe (bayram 3. gün)

23 Temmuz 2021 Cuma (bayram 4. gün)

24 Temmuz 2021 Cumartesi

25 Temmuz 2021 Pazar