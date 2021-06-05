Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayram tatili için planlarını yapmaya başlayan vatandaşlar Kurban Bayramına kaç gün kaldığını da merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dini günler takivmine göre Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayram ise 20 Temmuz başlayıp 23 Temmuz günü sona erecek ve tatil 4 gün sürecek.

Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tatilinin son günü 23 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nda yasak olup olmayacağı ise henüz belli değil. Detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelir gelmez haberimizde de yer alacaktır.