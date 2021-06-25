Kurban Bayramı ne zaman hangi tarihler arasında eda edilecek?

Bayrama kaç gün kaldı? Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan Bayramının ardından eda edilecek olan Kurban Bayramında binlerce müslüman kurban ibadetini islami şartlara uygun olarak yerine getirecek. 2021 Kurban Bayramı hangi tarihler arasında idrak edilecek?