Kurban Bayramı ne zaman hangi tarihler arasında eda edilecek?
Bayrama kaç gün kaldı? Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan Bayramının ardından eda edilecek olan Kurban Bayramında binlerce müslüman kurban ibadetini islami şartlara uygun olarak yerine getirecek. 2021 Kurban Bayramı hangi tarihler arasında idrak edilecek?
4 gün sürecek olan Kurban Bayramı’nın bu yıl tamamı hafta içine denk gelecek. Bu da bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı henüz netleşmedi. Peki, Diyanet Kurban Bayramı tarihi ne zaman 2021? Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi gün?
Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz'da denk geliyor. Bayram tatilinin de 9 gün olması bekleniyor.
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma