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Aktüel Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? 2022 Kurban Bayramı tarihleri (Kurban Bayramı tatili kaç gün?)
Aktüel

Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? 2022 Kurban Bayramı tarihleri (Kurban Bayramı tatili kaç gün?)

Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte 2022 Kurban Bayramı tarihi sorgulanmaya başlandı. Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca inanan vatandaşımız büyük bir merakla beklediği Kurban Bayramı ile ilgili detaylarda belli oldu. Peki Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor, Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte 2022 Kurban Bayramı tarihleri...

Yeniakit Publisher
2022-04-23 14:23:00 - 2022-04-23 14:25:55
Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? 2022 Kurban Bayramı tarihleri (Kurban Bayramı tatili kaç gün?)

Ramazan Bayramı tatili yaklaştı. Ramazan Bayramının 2 Mayıs’ta idrak edilmeye başlanılacak olması nedeniyle dini bayamlarımızdan Kurban Bayramı ne zaman sorgulaması yapılmaya başladı. Ramazan Bayramı tarihinin yaklaşması ile birlikte 2022 Kurban Bayramı tarihi de araştırılıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte 2022 Kurban Bayramı.

2022 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı Temmuz ayında kutlanacak. Arefe günü 8 Temmuz Cuma.

Kurban Bayramı 2022 1. günü 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2022 2. günü 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 2022 3. günü 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 2022 4. günü 11 Temmuz 2022 Salı

Kurban Bayram tatili 2022 kaç gün?

Kurban Bayramı birinci günü Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı tatili arefe gününün yarım gün olması sebebiyle 4,5 gün olarak kabul edilmiştir. Bu sene bayramın ilk iki günü hafta sonuna denk geliyor.

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