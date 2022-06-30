Her yıl ramazan ve kurban bayramlarında emekli vatandaşlara ikramiye ödeniyor. Bayrama kısa bir süre kala ikramiyelerin ne zaman hangi gün hesaplara yatırılacağı merak konusu oldu.

Kurban bayramı ikramiyesine zam var mı? Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman kaç TL yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin 2022 yılı Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatırılacağı tarihleri duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, SSK emeklileri 5-6 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecek.

Kurban Bayramı'nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şu şekilde olacak:

SSK kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz, 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz, Bağ-Kur kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz, emekli sandığı kapsamında aylık alanlardan 1 Temmuz olanlara 2 Temmuz, 2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz'da ödenecek.

Ramazan bayramında olduğu gibi kurban bayramında ikramiyeler 1100 TL olarak ödenecek.