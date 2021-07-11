Kurban Bayram tatili kaç gün belli oldu mu? 2021 Kurban Bayram tatili idari izin kaç gün?

Kurban Bayram tatili kaç gün 2021? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da cuma namazını Sur ilçesindeki tarihi Fatih Paşa (Kurşunlu) Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır ziyareti sırasında Kurban Bayram tatiline ilişkin de konuştu.

Kurban Bayram tatili süresi kaç gün?

Kurban Bayramı tatilinin süresine ilişkin bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde... Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayram tatili süresini Kabine toplantısı sonrası açıklayacak. Erdoğan’ın açıklayacağı Kurban Bayram tatili açıklaması ile kaç gün idari izin olacağı da belli olmuş olacak.

2021 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz’da idrak edilecek. Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırılmıştı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayıldı. Böylelikle Ramazan Bayram tatili 9 gün olmuştu.