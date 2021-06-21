Kurban Bayram tatili hangi güne denk geliyor? 2021 Kurban Bayram tatili kaç gün açıklandı mı?

Kurban Bayramı için memleketlerine gidecek, bayramda tatil planı yacaklar, ya da Kurban Bayramı tatilinde senelik izinlerini birleştirip tatil yapacaklar, 2021 Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri belli oldu. 2021’de Kurban Bayramının 1. günü 20 Temmuz'a denk geliyor.

Ramazan Bayramı'nın ardından dinlenmek isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı tatili için bekliyor. Vatandaşlar dini bayram olmasının yanı sıra tatil olmasından dolayı bayram günlerini araştırıyor. Bu yıl Kurban Bayramı temmuz ayına denk geliyor.

Kurban Bayramı ne hangi gün başlıyor 2021?

4 gün süren Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek. İşte Kurban Bayramı tarihleri...

Kurban Bayramı Arifesi hangi gün? Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gün idrak edilecek.

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

Müslümanlar tarafından kutlanan Kurban Bayramı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanıyor. İslam dinindeki iki önemli bayramdan biri olan Kurban Bayramı, müslüman olan birçok ülkede dini bayram olmasından ötürü resmi tatil oluyor. Kurban Bayram tatilinin kaç gün olacağı Kabine toplantısında alınan karar neticesinde kamuoyuna açıklanıyor. Önümüzdeki günlerde 2021 Kurban Bayram tatilinin kaç gün olacağı resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırılmıştı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olmuştu. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak idrak edilmişti.