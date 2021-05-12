Kuranı Kerim'i güzel okuma yarışması finalini kim kazandı?
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Final programına, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarışma finaline video konferansla bağlanarak yarışmacıları tebrik etti. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi 2021 kim oldu? TRT 1 Kuran okuma yarışması kazananı belirlendi. Kuranı Kerim'i güzel okuma yarışması finalini kim kazandı?
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarışmanın final bölümüne konuk oldu. Peki, TRT 1 Kuran okuma yarışması birincisi kim oldu? Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 2021 birincisi kim oldu?
Kuranı Kerim'i güzel okuma yarışması finalini kim kazandı?
TRT 1 ekranlarında Ramazan Ayı boyunca yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birbirinden güzel sesli yarışmacılara ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla final bölümü yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi Şura suresi tilavetiyle Muhammed İsmail Demirel oldu.