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Yaşam Kuranı Kerim'i güzel okuma yarışması finalini kim kazandı?
Yaşam

Kuranı Kerim'i güzel okuma yarışması finalini kim kazandı?

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Final programına, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarışma finaline video konferansla bağlanarak yarışmacıları tebrik etti. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi 2021 kim oldu? TRT 1 Kuran okuma yarışması kazananı belirlendi. Kuranı Kerim'i güzel okuma yarışması finalini kim kazandı?

Yeniakit Publisher
2021-05-12 21:27:00 -
Kuranı Kerim'i güzel okuma yarışması finalini kim kazandı?

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarışmanın final bölümüne konuk oldu. Peki, TRT 1 Kuran okuma yarışması birincisi kim oldu? Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 2021 birincisi kim oldu?

Kuranı Kerim'i güzel okuma yarışması finalini kim kazandı?

TRT 1 ekranlarında Ramazan Ayı boyunca yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birbirinden güzel sesli yarışmacılara ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla final bölümü yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi Şura suresi tilavetiyle Muhammed İsmail Demirel oldu.

 

 

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