Kur'an söven o aşağılık tutuklandı!
İsveç'te yüce Kur'an'ın yakılmasından sonra kutsalımıza küfreden Alper Kıray adlı zanlı tutuklandı.
İsveç’te kitabımız Kur-an’ı Kerim'i yakan hadsize tepki yağarken, Alper Kıray adlı bir sosyal medya kullanıcısı da Twitter hesabından aşağılık ifadeler kullandı.
Kutsalımız Kur'an'a söven Kıray adından, "Türkiye’yi ne alakaya istinaden ilişkilendiriyorlar!" dedi.
Kıray adlı alçak emniyet mensupları tarafından yakalandı.
İfadesi alınan Kıray tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dünya
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