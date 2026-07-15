Kur’an kursu öğrencilerine 15 Temmuz bilinci!
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla Kur’an kursu öğrencilerine yönelik anma programı düzenledi.
Erzincan’da 15 Temmuz’un anlamı, Kur’an kursu öğrencilerine anlatıldı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla Kur'an kursu öğrencilerine yönelik anma programı düzenlendi.
İl Müftülüğüne bağlı Şekerci İsmail Yalçınkaya Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen programa 100 öğrenci katıldı.
Programda polis ekipleri tarafından öğrencilere 15 Temmuz'un önemi, milli birlik ve beraberlik ile vatan sevgisi konularında bilgilendirme yapıldı.
Etkinlikte, şehit ve gazilerin fedakârlıkları anlatılarak öğrencilerde milli bilinç ve farkındalığın artırılması amaçlandı.
Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
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