Şırnak'ın Cizre İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler çift dallı eğitim alarak temel dini bilgiler, değerler eğitiminin yanı sıra çeşitli oyunlar oynayıp hem öğreniyor hem eğleniyor.

Cizre İlçe Müftülüğü tarafından her mahallede açılan ve çift dallı eğitim veren 4-6 yaş Kur-an kurslarında eğitim gören öğrenciler, dini eğitimin yanında milli eğitim müfredatını da işliyor. Hz. Hatice 4-6 yaş Kur'an kursu öğreticisi Ayşe Çorak, 4-6 yaş Kur-an kurslarında çift dallı eğitim verdiklerini aktardı.

Öğrencilerin yaşına göre eğitim verdiklerini söyleyen Ayşe Çorak, “Müftülüğümüze bağlı her mahallede 4-6 yaş ana okullarımız bulunmaktadır. Her ana okulun fiziki ortamına göre de öğrenci sayısı değişmemektedir. Çift dallı bir eğitimle bu eğitimimizi vermekteyiz. Haftada bir tüm hocalarımızla bir araya gelip haftalık ders programımızı hazırlıyoruz ve bu ders programına göre öğrencilerimize derslerimizde yapıp işliyoruz. Değerler eğitiminde Kur’an-ı Kerim adap dersi Peygamberler tarihi genel dersini vermekteyiz. Kur’an-ı Kerim'de çocuğun yaşına göre Kur'an harflerini veriyoruz. Kimi öğrenci bir yıl boyunca harfleri öğreniyor, kimisi ise harflerin hepsini bitiriyor Kur’an-ı Kerim'e geçiyor. Öğrencinin yaşına göre ezberler veriyoruz. Çocuklara yaşlarına uygun ezberler yaptırıyoruz” dedi.

Ayşe Çorak, her hafta farklı etkinliklerle çocukları eğittiklerini söyleyerek, "Adap dersinde günlük hayatlarında yapmış oldukları adapları veriyoruz. Tuvalet adabı, yemek adabı, kapı çalma adabı, ayakkabıyı giyme adabını veriyoruz. Bunları günlük bir şekilde hayatlarında yapıp devam ediyorlar. Siyer dersinde de Peygamber Efendimizin hayatından başlıyoruz. Çocukların yaşına göre anlayabilecekleri şekilde derslerini veriyoruz. Çocuklar da günlük hayatlarına geçiriyorlar. Peygamberler tarihinde de bir yıl boyunca 5 yada 10 Peygamberi anlatıyoruz milli eğitime bağlı olarak da şu eğitimleri vermekteyiz. Milli eğitim müfredatında okullarda yapılan tüm eğitimleri anaokulumuzda da veriyoruz. Renktir canlı bitki zaten her hafta bir renk bir canlı işliyoruz. Haftalık etkinliklerde bunları geliştiriyoruz. Çizgi çalışması olsun, kalem çalışması olsun, bunların hepsini de milli eğitim müfredatına uygun şekilde yapmaktayız. Eğitimimiz hem diyanete bağlı hem de milli eğitime bağlı olarak eğitim veriyoruz" şeklinde konuştu.



