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Aktüel Kur'an-ı Kerim'i yırtarak hakarette bulunan kişi hakkında soruşturma açıldı
Aktüel

Kur'an-ı Kerim'i yırtarak hakarette bulunan kişi hakkında soruşturma açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 19:26:40 -
Kur'an-ı Kerim'i yırtarak hakarette bulunan kişi hakkında soruşturma açıldı

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube üzerinden yaptığı canlı yayında Kur'an-ı Kerim'i yırtarak hakarette bulunan İbrahim Atabey hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırtması ve İslam'a yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle Atabey hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halkın bir kısmının benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şüpheli Atabey'in Rusya'da bulunduğu bilgisinin alındığı ifade edilen açıklamada, soruşturmanın titizlikle devam ettiği kaydedildi.

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