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Kuran-ı Kerim'i öpüp, kurdeleyi kesti! Füzelerin korkulu rüyası yeni hava savunma radar sistemi

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile savaşa neden olabilecek gerilimi yaşayan İran, gelişmiş yeni hava radarı sistemini açıkladı.

11 Ağustos 2019 Pazar 18:30
Kuran-ı Kerim'i öpüp, kurdeleyi kesti! Füzelerin korkulu rüyası yeni hava savunma radar sistemi

İran'da yayın yapan Press TV tarafından Cumartesi günü yayınlanan bir haberde, İran'ın seyir füzesi, balistik füze, savaş uçakları ve insansız hava araçlarına karşı "Falaq" isimli bir mobil radarı sistemi geliştirdiği açıklandı.

Söz konusu habere göre Falaq radarı, 400 kilometre menzile sahip ve Rusya tarafından geliştirilen Gamma radarı ile benzer karakteristik özelliklere sahip.

'Füzeleri ve uçakları takip edebiliyor'

Konuyla ilgili açıklama yapan İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alireza Sabahifard, "Bu sistem yüksek yeteneklere sahip ve her türlü seyir füzesi, balistik füze ile uçakları takip edebiliyor" dedi.

Falaq ile benzer karakteristiklere sahip Rus Gamma Radarı, yaklaşık 400 kilometre menzilde ve 30 kilometre irtifada hava hedeflerini tespit edebilen bir gözetleme sistemidir. SHF bandında çalışan mobil radar, aynı anda 100 ayrı hedefi tespit edebilmektedir.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 18:30
  1. Falaq
  2. Falaq radarı
  3. Gamma Radarı

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