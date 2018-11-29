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Kur’an-ı Kerim’i kumaşa nakşediyor

Suriye'nin Halep kentinde yaşanan iç savaş sebebiyle Muhammed Maher Hadri, 4 yıl önce Türkiye’ye göç etti. Hadri, ülkesinde 12 yılda dikiş makinesiyle Kur'an-ı Kerim'i kumaşa işledi. O kumaşı, 2012'den bu yana birçok ülkede ve şehirde yüz binlerce kişi görme imkanı buldu.

29 Kasım 2018 Perşembe 14:51
Kur’an-ı Kerim’i kumaşa nakşediyor

Suriyeli Muhammed Maher Hadri, ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığındı. Önemli bir sanatkar olan Hadri, özel bir çalışmaya imza attı. Kur’an-ı Kerim'i, kumaş üzerine nakşeden Hadri, 2000'de başladığı eserini 12 yılda tamamlayarak ilk sergisini İran'da açtı. Hadri, boyu 80, eni 60 santimetrelik 200 kilogram ağırlığındaki 12 ciltten oluşan eserini, 2012'den sonra Suriye, Lübnan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'da sergiledi. İşini Bursa'da sürdüren Hadri, İstanbul, Gaziantep, Trabzon ve Bursa'da birçok kez sergi açarak eserini yüz binlerce kişiyle buluşturdu.

İlgiden çok memnunum

En son sergisini Bursa'daki Ahmet Vefik Paşa Sergi Salonu'nda açan evli ve 3 çocuk babası Hadri, büyük emeklerle yaptığı Kur'an-ı Kerim'e gösterilen ilginin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Hadri, diğer hattatların aksine, önce kısa sureleri kumaşa işlemeyi denediğini belirterek, "Birçok deneme yaptım ve baktım ki yapabiliyorum, devam ettim. Görenlerin hoşuna gitmeye başladı. Sonra da Kur'an-ı Kerim'in tamamını kumaş üzerine yazmaya karar verdim" dedi. Hadri, 2000 yılında yazmaya başladığı ayetlerin yazımının bitmesinin ardından eserinin, Suriyeli alimler Şeyh Ahmet Enis, Mustafa Celleddin ve Muhammed Habeş tarafından kontrol edilip onaylandığını kaydetti.

Hadri, eserini almak için birçok kişinin kendisine teklifte bulunduğunu ifade ederek, "Eserimin Türkiye'de kalmasını istiyorum. Amacım, bu sergileri Türkiye'nin tüm illerinde gerçekleştirerek nakış nakış işlenen Kur'an-ı Kerim'i daha çok kişinin görmesi. Birçok ülkede ve şehirde sergilenen eserimi yüz binlerce kişi gördü" diye konuştu. Eserin, yazım aşaması dışında süsleme ve ciltleme gibi evrelerinden de geçtiğini anlatan Hadri, "Bu yaptığım, bir sanat aslında. Kur'an-ı Kerim'i işlerken sıradan bir dikiş makinesi kullanıyorum. Sadece el becerimle, başka bir materyal olmadan işliyorum. Her türlü kumaş ve iple yapabilirim. Dört yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve öğrenmek isteyen gençlere öğretmek isterim. Türkiye, İslamiyet ile ilgili şeylere çok dikkat ediyor. Kur'an-ı Kerim'in çok güzel muhafaza edileceğini bildiğim için Türkiye'de bir müzede sergilenmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:51
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. Gaziantep
  4. Bursa
  5. Suriyeli Muhammed Maher Hadri
  6. Kur’an-ı Kerim
  7. Ahmet Vefik Paşa Sergi Salonu
  8. Şeyh Ahmet Enis
  9. Mustafa Celleddin
  10. Muhammed Habeş

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