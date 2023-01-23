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Gündem Kur'an-ı Kerim'e bir alçak saldırı daha!
Gündem

Kur'an-ı Kerim'e bir alçak saldırı daha!

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırının ardından Hollanda'da da benzer bir skandal yaşandı. Pegida isimli İslam karşıtı grubun Hollanda lideri Edwin Wagensveld, Lahey'de Kur'an-ı Kerim yırttı.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 16:34:00 -
Kur'an-ı Kerim'e bir alçak saldırı daha!

İslam düşmanı Rasmus Paludan, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kendisine verilen izinle Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı.

Danimarka ve İsveç çifte vatandaşı olan aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Paludan'ın İslam'ı hedef alan hareketi, Türkiye'de sert tepkilerle karşılandı. Müslümanların kutsal kitabına yapılan alçak saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Müdahale bile etmediler

Hollanda'da da yeni bir provokasyon yaşandı. Pegida isimli İslam karşıtı grubun Hollanda lideri Edwin Wagensveld, Lahey'de Kur'an-ı Kerim yırttı. Daha önce de iki kez aynı şeyi yapan ve gözaltına alınan Wagensveld'e bu kez müdahale bile edilmedi.

Hz. Muhammed'e hakaret etmişti

54 yaşında Wagensveld, geçtiğimiz aylarda megafon kullanarak Hz. Muhammed'e hakaret etmiş, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Polisin hazırladığı dosyaya göre bunun Müslüman topluluğuna bir hakaret olarak kabul edilebileceği aktarılmıştı. Dosya incelendikten sonra Wagensveld, herhangi bir suç işlemediği gerekçesiyle serbest bırakılmış ve yargılanmamıştı.

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