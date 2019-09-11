Kur'an-ı Kerim'de adı geçen gıdaların faydaları nelerdir?

Modern tıpta yararları yıllar sonra keşfedilen, Kur'an'da şifa kaynağı ve ikram olarak bildirilen birçok besin kaynağı mevcut. Bu gıdaları sizler için derledik. Kur'an'da hangi meyveler geçiyor? Kur'an'da geçen hangi besinler ne için yararlı? İşte detaylar...

Allah insanlar için birçok nimet ve beraberinde şifa vermiştir. Bunları da Kur'an'da bizlere sunmuştur. İşte Kur'an'da geçen 8 besin kaynağı...

Hurma

Bugün modern tıp hurmanın, insan vücudunu sıhhatli ve sağlıklı tutabilecek 10'dan fazla elementi bir arada bulundurduğunu keşfetti. Fakat kur'an'da yüz yıllar önce belirtilmiş bir şifa kaynağıdır.

İncir

En yüksek lif içeriğine sahip olan incir, bir kişinin günde alması gereken lif miktarının yüzde 20'sini, 1 adet ile sağlıyor. Aynı zamanda bazı kanser türlerinin riskinin azalmasını sağlıyor.

Zeytin

Ülkemizde bolca yetişen zeytin, doğal olarak tüketildiğinde oldukça faydalıdır. Aynı şekilde zeyitnyağının da düzeyli tüketilmesinde bir sakınca yoktur.

Üzüm

Kur'an'da 11 defa üzüm geçmektedir. Üzüm; hemoroid, böbrek, karaciğer, dalak, mide ve bağırsaklarda oldukça etkin bir meyvedir. Aynı zamanda bu organların güçlenmesini sağlamaktadır.

Nar

Bol miktarda potasyum, sodyum, kalsiyum ve demir gibi mineraller içeren, aynı zamanda vitamşn zengini bir besindir.

Bal

11'den fazla minerali bünyesinde barındıran bal; B ve C vitamini bakımından da oldukça zengindir. Böbreklerin çalışmasını sağlarken, sindirimi kolaylaştırır.

Kiraz

Vücudu zehirli maddelerden temizleyen kiraz; romatizmadan kireçlenmeye, böbrek taşından kanın temizlenmesine kadar birçok hastalığı iyileştirir. Sadece kiraz değil, kiraz sapının bile birçok derde çaresi bulunmaktadır.

Muz

Ateş, sindirim bozuklukları, kas krampları ve gevşeklikleri gibi birçok hastalığa iyi gelir. Aynı zamanda kalp hastalarının rahatlıkla yiyebileceği, stres azaltan bir besindir.