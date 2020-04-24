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Aktüel

Kuralları hiçe saydılar toplamda 3 bin 136 TL ceza yediler

Bilecik’te, Civid-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 8 kişiye toplam 3 bin 136 TL para cezası kesildi.

2020-04-24 14:33:57 -
Kuralları hiçe saydılar toplamda 3 bin 136 TL ceza yediler

Bilecik’te, Civid-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 8 kişiye toplam 3 bin 136 TL para cezası kesildi.


Alınan bilgilere göre; devriye gezen polis ekipleri Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Park Sokak üzerindeki Şadırvan mevkiinde Korona virüs Covit-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymayarak sohbet eden 7 ile 65 yaş üzeri bir kişiye tespit etti. Şahıslara "Yetkili makamlar tarafından genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket etme" suçundan 392’şer lira olmak üzere toplam 3 bin 136 lira para cezası kesildi.

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