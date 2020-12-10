Kuraklığı önlemek için alınacak tedbirler, gelecek kuşakları da etkileyecek

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Asilhan, Türkiye'nin son 10 yıllık dönemde kuraklığın en şiddetli dönemini geçirdiğini ifade ederek, alınacak kuraklık tedbir ve stratejilerinin gelecek kuşakları da etkileyeceğini belirtti.

Asilhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıldan bu yana yağışlarda azalma görüldüğünü hatırlattı.

Kuraklığın dünya genelinde kabul edilen meteorolojik bir afet olduğuna değinen Asilhan, "Tüm dünya kuraklıktan etkileniyor. Türkiye, son 10 yılda bu yıl kuraklığın en şiddetli dönemini geçiriyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Asilhan, kuraklığın etkili olma nedenlerini şöyle anlattı:

"İklimdeki değişkenlikler, yağış miktarındaki azalma, şehirleşmenin fazla olması, ormanlık ve yeşil alanların azalması, kuraklığın şiddetli olarak görülmesine neden oluyor. Türkiye'de kasım ayında yağışlar yüzde 49 azaldı. 2021 yılının başlarına kadar yağışlar ortalamadan daha az olacak. Ülkemizin aldığı yağışlardaki azalma nedeniyle kurak dönemler başladı ve su kaynaklarındaki azalma kritik seviyeye ulaştı. Türkiye'deki alansal yağış dağılımında değişimler oldu. Türkiye'de hiç beklenmeyen bölgelerde kuraklık yaşanmaya başlandı. Karadeniz, Akdeniz, Marmara bölgelerinde kuraklık yaşanırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde taşkın ve sel yaşanıyor. İstanbul şiddetli kuraklığın başladığı yerlerden bir tanesi. Bunun en önemli nedeni şehirleşme, yeşil alanların azalması, toprak yüzeyin betonlaşma nedeniyle suyu toprak altına geçirmemesi ve yağışın hızla akışa geçmesi. İç Anadolu Bölgesi'ndeki toz fırtınaları da kuraklığın işareti."

Türkiye'de geçen ay sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış artışı gözlendiğini dile getiren Asilhan, "Yağışların bu bölgelerimiz için artması o bölge için önemli bir gelişme. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kurak iklim biraz daha nemli hala gelmeye başladı." dedi.

- "Dünyada önümüzdeki yıllarda kuraklık artacak"

Prof. Dr. Sevinç Asilhan, kuraklığın dünyanın her ülkesini, gelişmişlik düzeyine bakmadan etkilediğini belirterek, şunları aktardı:



"Dünyada önümüzdeki yıllarda kuraklık artacak. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, 'Kuraklık nedeniyle dünya genelinde gelişmekte olan ülkelerde 2005-2015 yılları arasında 29 milyar dolarlık ekonomik kayıp meydana gelmiştir. Dünyanın farklı bölgelerinde başlayan kuraklık önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek. Dünyada 2030 yılına kadar kuraklık riski bulunuyor.' açıklamasını yaptı."

Türkiye'nin konumu nedeniyle yarı-kurak bir iklime sahip olduğunu ve çeşitli aralıklarla şiddetli kuraklık yaşayabildiğini dile getiren Asilhan, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Artan su talebi ve kullanımı var. Yağışlarda azalma ve küresel sıcaklık artışı, su havzalarının üzerindeki kuraklık ve su stresini artırmaktadır. Ülkemizdeki kuraklığın birçok farklı faktörle şiddetinin değiştiğini biliyoruz. Bunun için bugün yaşadığımız kuraklığı meydana getiren nedenleri ve çözümlerini değerlendirmeliyiz. Kuraklığın yalnızca bu yıl değil, gelecek yıllarda bizi etkileyeceğini unutmamalıyız. Alacağımız kuraklık tedbir ve stratejileri gelecek kuşakları da etkileyecek. Sürdürülebilir su kaynakları için doğal çevre, yeşil alanlar ve ormanlar korunmalıdır, ağaçlandırma yapılmalıdır. Su kullanımının en fazla olduğu sulama ve endüstri sektörlerinde su tasarrufuna yönelik yenilikçi yöntem ve cihazlar kullanılmalıdır. Evlerde bireysel tedbirlerle su tüketiminin onda bire, hatta yüzde bire kadar azaltılabileceği, bunun tonlarca suya karşılık geldiği hatırlatılmalıdır. Doğal yeşil canlı alanların korunması, su kaynakları yönetim planlarının kuraklık şiddetinin derecesine bağlı olarak ortaya çıkarılması, her kuraklık sürecini izlenmesi ve etkilerinin azaltılması gerekiyor. Farklı su tüketim sektörlerinde kullanılan suyun tekrar arıtılıp kullanılması, yeşil ve ormanlık alanların artırılması, yağmur suyundan tekrar faydalanılması gerekiyor."