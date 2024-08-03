Kurak bölgelere yeni umut! Güneş enerjisiyle içilebilir su üretimi

Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (KAUS), uzmanlar bir gün içerisinde 3 litreye yakın su üretebilen bir cihaz üretildiğini açıkladı. Cihazı üreten ekip, kurak bölgeler için umut olabileceğini söylediler.

Cihazın çalışmasını yöneten Kaijie Yang, "İlk ilham kaynağımız doğal süreçleri gözlemlemek oldu. Özellikle de bitkilerin suyu özel yapılar aracılığıyla köklerinden yapraklarına nasıl verimli bir şekilde taşıdıklarını" ifadelerini kullandı.

Sistem iki aşamalı çalışıyor. Öncelikle emici bir malzeme ile havadaki suyu hapsediyor ardından da kapalı bir hazneye güneşten elde edilen ısı ile aktarılıyor. Sistemin 3 litreye kadar içilebilir ya da başka şekilde değerlendirilebilecek su üretttiği tespit edildi.

Cihazın birkaç hafta boyunca bakım gerektirmediği de aktarıldı. Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KAUS) araştırmacısı, "Malzemeleri satın alınabilirlikleri ve bulunabilirlikleri için seçtik, bu nedenle maliyetin düşük gelirli bölgelerde büyük ölçekli uygulamalar için uygun olduğunu tahmin ediyoruz" açıklamasında bulundu.

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