Kur telafisi için kritik adım

Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı nezdinde İstanbul'da gerçekleşen ekonomi toplantısında kamu bankalarının sermaye gereksinimi de görüşülen konular arasında yer alırken, bu konuda somut çalışmalar sürüyor.

Dalgalı seyreden kurun telafisi konusunda Vakıfbank'a 7 milyar TL, Halkbank'a ise 14 milyar TL düzeyinde sermaye artışı gereksinimi hesap edilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı sermaye desteğinin miktar ve yöntemi için ayrıntıların üzerinden geçiyor.

Gerçekleşen son sermaye artışı, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde 21 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken analistler bu desteğin 160 milyar TL kredi olanağı yarattığını aktarmıştı.

Planlanan sermaye artışı, sağlanması durumunda son üç yılda yapılan üçüncü sermaye artırımı olarak kayda geçecek.