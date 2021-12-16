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Ekonomi Kur telafisi için kritik adım
Ekonomi

Kur telafisi için kritik adım

Kur dalgalanmaları ile birlikte konuşulmaya başlanan kamu bankalarının sermaye ihtiyacı için adımlar atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı sermaye desteğinin büyüklüğü ve yöntemi hakkında çalışmalarına devam ederken, bu artış kamu bankalarına son üç yılda yapılan üçüncü sermaye artışı olacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 13:53:00 -
Kur telafisi için kritik adım

Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı nezdinde İstanbul'da gerçekleşen ekonomi toplantısında kamu bankalarının sermaye gereksinimi de görüşülen konular arasında yer alırken, bu konuda somut çalışmalar sürüyor.

Dalgalı seyreden kurun telafisi konusunda Vakıfbank'a 7 milyar TL, Halkbank'a ise 14 milyar TL düzeyinde sermaye artışı gereksinimi hesap edilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı sermaye desteğinin miktar ve yöntemi için ayrıntıların üzerinden geçiyor.

Gerçekleşen son sermaye artışı, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde 21 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken analistler bu desteğin 160 milyar TL kredi olanağı yarattığını aktarmıştı.

Planlanan sermaye artışı, sağlanması durumunda son üç yılda yapılan üçüncü sermaye artırımı olarak kayda geçecek.

 

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