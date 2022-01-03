Kur korumalı ürün sektörümüzü olumlu etkileyecek

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, 2021 yılını değerlendirdi ve 2022 yılı öngörülerini paylaştı. Uyan, geride kalan 2 yılın pandeminin etkilerini en aza indirmek için çalışılan bir dönem olduğunu belirtti.

Faaliyetler hızlandı

Uyan, zorlu dönemde bankaların süreçlerini tekrar gözden geçirerek daha geniş bir işlem setini dijitale taşımak üzere çalışmalarını hızlandırdıklarını anlattı. “Müşterilerin dijital farkındalıklarının artması, yenilikçi çözümlerin bankacılık sektöründe daha hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayan bir süreci başlattı” şeklinde konuştu. Uyan, Kuveyt Türk olarak dijital dönüşümün önemini salgından çok önce fark ettiklerini dile getirdi. 2012 yılından bugüne dijital alanda birçok projeyi hayata geçirdiklerine işaret eden Uyan, “Dijital dönüşüm yol haritamızı ise 2019 yılında netleştirerek çalışmalara süratle başladık. Salgın sürecine rağmen yol haritamızda bulunan projelerde ciddi mesafeler kat ettik. ‘Rotamız dijital, odağımız insan’ anlayışından ödün vermeden yolumuzda ilerliyoruz. Aldığımız geri bildirimlerle geliştirdiğimiz ürün ve süreçlerimiz sayesinde müşterilerimize farklılaştırılmış, tasarlanmış bir deneyim sunabilme imkânına sahibiz” diye konuştu.

Yüzde 10 büyüme tahmini

Uyan, 2021 yılına sağlık endişelerinin yanı sıra küresel piyasalardaki belirsizlik ve risklerle başladıklarını anımsattı. Geçen senenin ikinci çeyreğinden itibaren ekonomik aktivitenin tekrar canlandığını hatırlatan Uyan, buna bağlı olarak artan emtia ve enerji fiyatlarının küresel anlamda yüksek enflasyon ortamının oluşmasına sebep olduğunu kaydetti. Uyan, Türkiye’de de döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın dolarizasyon ile banka bilançolarındaki aktif-pasif uyumsuzluğundan kaynaklı risklere yol açtığına dikkat çekti.

Dış talep belirleyici olacak

Yüksek enflasyon ortamının bu yıl da devam edebileceği uyarısı yapan Uyan, şöyle dedi: “Makro dengelerin değiştiği bu dönemde Türkiye ekonomisinin de kendi iç dinamiklerinin etkisiyle enflasyonist baskılara maruz kaldığını görmekteyiz. Ancak diğer yandan Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte kaydettiği yüzde 22 ve üçüncü çeyrekte sergilediği yüzde 7.4 düzeyindeki büyümeyle 2021 yılında başarılı performans sergilemektedir. Artan dış talep ve ihracatçılara yapılan desteklerle birlikte cari açık tarafında da olumlu bir tablo bizi karşılamaktadır. 2021 yılı sonunda ülkemizin yüzde 10’lar mertebesinde bir büyüme performansı göstermesi beklenmektedir. 2022 yılında büyüme üzerindeki belirleyici temel etkenin dış talep olacağını düşünmekteyiz. Bu nedenle 2022’nin, yüksek ihracat rakamlarıyla cari dengede daha fazla iyileşme kaydedilen bir yıl olmasını beklemekteyiz.”

Hedef büyüme

Ufuk Uyan, yeni ekonomik modelle yatırımların desteklenerek büyümenin ve istihdamın sürdürülebilir hale getirildiği bir ortam sunulmasının amaçlandığını bildirdi. Bankalarca bu modele uygun adımlar atılacağını vurguladı. Uyan, ekonomi yönetimi tarafından yakın zamanda açıklanan kur korumalı TL mevduat ürününün bankacılık sektörünü olumlu etkileyeceğinin altını çizdi. Tasarruf sahiplerinin döviz talebini ciddi miktarda azaltan bu ürünün döviz mevduatlarından TL mevduatlara geçişleri sağladığını gördüklerini aktaran Uyan, şu ifadeleri kullandı:

Riskler azalacak

“Tasarruf sahiplerinin birikimlerini kur hareketliliği karşısında koruma altına alan yeni enstrümanın mevduat vadelerinin uzamasına yardımcı olacağını ve bankacılık sektöründeki döviz ile vade uyumsuzluğundan kaynaklı riskleri azaltacağını düşünüyoruz. Döviz kurlarında stabilizasyon oluşmasına yardımcı olan enstrüman bir taraftan reel sektördeki kur risklerini azaltırken diğer taraftan müşterilerin bankacılık sektöründen daha uygun kâr oranlı TL finansman bulmalarına da yardımcı olacaktır. Kur korumalı mevduat ürününün aynı zamanda yastık altı birikimlerin sisteme girmesinde de önemli rol oynayacağını ve böylelikle bankaların yabancı kaynak gereksinimini asgari seviyeye indireceğini düşünüyoruz. Yeni dönemde bankacılık sektörü yükümlülükleri içerisinde döviz cinsi varlıkların payı azalıp TL cinsinden tutulan mevduatların payı arttığında aktif ve pasifteki döviz uyumsuzluğunun da azalmasıyla birlikte bankaların bilanço yönetiminin daha da kolaylaşmasını ve yurt dışı sendikasyon kredilerine olan ihtiyacın makul düzeylere inmesini bekliyoruz.” Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, 2021 yılını hedefleri paralelinde tamamladıkları bilgisini verdi. Uyan, 2022 yılına ilişkin beklentilerini şöyle açıkladı: “Bu sene güçlü bilanço yapımız, yüksek aktif kalitemiz ve dengeli aktif kompozisyonumuzla bir yandan katılım finans sektöründeki öncü konumumuzu sürdüreceğiz diğer yandan ilk 10 banka arasındaki konumumuzu sağlamlaştırmaya devam edeceğiz. 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da kaynaklarımızı reel sektörün ihtiyaçlarına yönlendireceğiz, tüm ürün ve hizmetleri müşterilerimize en yakın noktada sağlamaya devam edeceğiz.”