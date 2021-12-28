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Ekonomi Kur korumalı TL mevduatı anlık dolar kuru 28 Aralık 2021 Salı güncel dolar kuru fiyatı
Ekonomi

Kur korumalı TL mevduatı anlık dolar kuru 28 Aralık 2021 Salı güncel dolar kuru fiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası hayata geçen kur korumalı TL vadeli mevduat hesaplarına katılımlar devam ediyor. Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı. Her gün saat 11:00’de açıklanan Merkez Bankası Merkez Bankası kur korumalı mevduat dolar kuru alış ve satış fiyatı bugün de açıklandı. İşte 28 Aralık 2021 Salı Merkez Bankası kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı anık dolara kuru fiyatı.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 11:13:00 - 2021-12-28 11:14:16
Kur korumalı TL mevduatı anlık dolar kuru 28 Aralık 2021 Salı güncel dolar kuru fiyatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak kur rakamlarını duyurdu. Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından dolar alışta 11,8966 TL ve satışta ise 11,918 TL, euro ise alışta 13,4634, satışta ise 13,4877 olarak açıklandı.

Dolar ne kadar?

Anlık dolar kuru fiyatı! Geçen haftanın tamamında sert gerilemelerin görüldüğü döviz kurları, 2021 yılının son haftasına yatay seyirle başladı. Döviz kurları, haftanın ikinci gününde yüzde 1 civarı yukarıda seyrediyor. Dolar/TL 11,70 liranın üzerinde el değiştirirken euro/TL ise 13,30-13,40 bandında dalgalanıyor.

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