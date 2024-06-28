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Gündem Kur-an’ı Kerim basım ve yayım kriterleri yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de
Gündem

Kur-an’ı Kerim basım ve yayım kriterleri yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de

Yeniakit Publisher
2024-06-28 05:16:00 -
Kur-an’ı Kerim basım ve yayım kriterleri yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de

Kur-an’ı Kerim basım ve yayım kriterleri hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılması dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile birlikte, yurt dışı menşeli olup basımı Türkiye'de yapılan eserler ile yurt dışından ithal edilecek eserler için yurt içinde satılmamak şartıyla sorumlu kişi veya kuruluşlar, kuruldan izin belgesi alacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu eserlerin ithali ve yurt dışına çıkışı sırasında kurul tarafından verilen iznin denetlenmesini, ilgili kurumlardan talep edebilecek. İzin belgesi bulunmayan eserler hakkında basım ve yayımının durdurulması, dağıtılmış olanların toplatılması ve imha edilmesi ile bu kapsamdaki yayımın internet ortamında yapılması halinde buna ilişkin erişimin engellenmesi hükümleri uygulanabilecek.

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