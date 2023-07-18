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Ekonomi Kur 27 liraya dayanırken ABD'li bankadan ilginç dolar kuru tahmini: Sene sonunda...
Ekonomi

Kur 27 liraya dayanırken ABD'li bankadan ilginç dolar kuru tahmini: Sene sonunda...

Yeniakit Publisher
2023-07-18 14:07:00 -
Kur 27 liraya dayanırken ABD'li bankadan ilginç dolar kuru tahmini: Sene sonunda...

Bank of America Securities (BofA) ekonomistleri, dolar kurundaki artış için 31 lira tahmininde bulundu.

Bank of America Securities (BofA) ekonomistleri, Türkiye'ye ilişkin olarak bir rapor paylaştı.

Bloomberg'in haberine göre Merkez Bankası (TCMB) beklentilerini de paylaşan ekonomistler, bu hafta 500 baz puana varan bir faiz artışı olabileceğini belirterek “300 ila 500 baz puan arasında bir artış olabilir. TCMB’nin ekonomiye beklenmeyen bir zarar vermemek için geçişi kademeli olarak yapacağını düşünüyoruz. Faiz artırımlarının ne kadar süreceği belirsiz. Yılsonunda politika faizinin yüzde 35 seviyesinde olmasını bekliyoruz” ifadesine yer verildi.

Kurum yılsonu Dolar/TL tahmininin ise 31 olduğunu açıkladı.

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