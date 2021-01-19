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Yerel Küpe taktı kulakları bu hale geldi!
Yerel

Küpe taktı kulakları bu hale geldi!

Erzincan'da kulaklarında keloid oluşan Yağmur, duyma yetisini kaybetmek üzere. Yağmur, kapanma riski olan kulaklarının sürekli kanamasıyla dışarı çıkamaz hale geldi. Kızı için yardım isteyen anne ise 'Her gün kanlı yastığını yıkıyorum' diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 16:46:00 -
Küpe taktı kulakları bu hale geldi!

Erzincan merkezde oturan Yıldız ailesinin 4 çocuğundan Yağmur'un kulaklarında, 7 yaşındayken taktiği küpelerin alerji yapmasıyla yaralar oluşmaya başladı. Kulak yaraları iyileşmezken, ailesi, Yağmur'u 10 yıl boyunca hastane hastane dolaştırdı.

Kulağındaki yaraların ağrısına dayanamadığını belirten Yağmur Yıldız, "Okulumdan geri kaldım, derslerime çalışamıyorum. Herkesin bakışlarından rahatsız oluyorum." dedi.

Kulaklarım kapanacak: Yağmur Yıldız "Doktorlar keloid hastalığı diyor. Her geçen gün kulaklarımdaki yaralar büyüyor. Çaresi bulunmazsa kulaklarım kapanacak, duymayacağım. Kanama yaptığı için günlük üstümü değişmek zorunda kalıyorum. Dışarı çıktığım zaman saçlarımla kapatıyorum. Lütfen bana yardım edin" diye konuştu.

Anne Perişan Yıldız ise kızının tedavisi için ellerinden geleni yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek, "Her gün kanlı yastığını yıkıyorum. Kızımın bağırmasını, ağlamasını dinliyorum. Geceleri sabaha kadar yatamıyor. Ankara'ya götürdük, Erzurum'a götürdük, Trabzon'a götürdük; hiçbir yerde çaresini bulamadık. İstanbul'da tedavisi var, dediler, oraya da götürmeye gücümüz yok. Kızımın tedavisine yardım eli uzatılmasını istiyorum" dedi. 

İnşaatlarda çalışarak, evini geçindirmeye çalıştığını anlatan baba Halis Yıldız da "Evim kira, 4 çocuğum var. Kızımın hastalığı ile yaklaşık 10 yıldır mücadele ediyoruz, artık dayanacak gücüm yok. Kızım tedavi olsun, başka bir şey istemiyorum. Tedavi ettiremezsem yakında kulakları kapanacak, duymayacak. Kızımın tedavisi için yardım bekliyoruz" diye konuştu. 

Keloid nedir?: Yaraların iyileşme sürecinde aşırı hücre üretimi sonucunda oluşan aşırı fıbroz dokuya 'keloid' adı verilir. Keloid, pembe, kırmızı veya ten rengi, düzensiz yumru görünümünde, sert, elastik kıvamlı oluşumdur.

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