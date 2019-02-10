Küpe çiçeğinin bakımı nasıl olmalıdır?

Küpe çiçeği şeklinden ve renklerinden dolayı evlerde yetiştirilmek için tercih edilen bir bitkidir. Küpe çiçeğini yetiştirirken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Yanlış sulama ve bakım çiçeğiniz daha çabuk solmasına neden olur.

İngilizcede ‘fuchsia‘ olarak adlandırılan küpe çiçeği dilimizde ismini şeklinin küpeye benzerliğinden ve aynı küpe gibi sarktığı için almıştır. Asılı saksılarda yetiştirilen ve harika iki tonlu renkleri(genellikle mor, kırmızı, pembe ve beyaz) yüzünden sarkan çiçekler arasında en popülerlerinden birisi olan küpe çiçeği yerdeki bir saksıda da oldukça güzel görünecektir.

KÜPE ÇİÇEĞİNİN SAKSISI NASIL OLMALI?

Saksının yanlarından aşağı sarkacağı için yuvarlak saksılar daha uygundur ve daha güzel bir görüntü oluşturur. 20-30 cm derinliğinde ve kesinlikle direnaj deliği olan bir saksı işinizi görecektir. Ayrıca bu narin görünümlü çiçek asılı saksılarda daha güzel bir görüntü sunar. Eğer yerde yetiştirecekseniz aşağı sarkabileceği kadar yüksek bir platformun üzerine yerleştirmenizi tavsiye ederiz.

KÜPE ÇİÇEĞİ NASILL TOPRAK İSTER?

Geçirgen ve gevşek toprak sever. Toprağın suyu ne çok fazla ne çok az tutması gerekir. Kompost ve saksı toprağı karışımı yeterli olacaktır.

KÜPE ÇİÇEĞİ NE ZAMAN EKİLİR?

Küpe çiçeği yetiştirmeye başlamak için en uygun an ilkbahar başlarında don zamanı geçtiği zamandır. Düzgün bakıldığı takdirde ilkbahardan sonbahara kadar çiçek vermeye devam edecektir. Kışları bitkinizi ev içerisinde korumaya alabilirsiniz. Kış ayları boyunca yalnızca 2 kere sulanması yeterli olacaktır. Düzgün bakılan bitki her yıl çiçek vermeye devam eder.

KÜPE ÇİÇEĞİ NASIL IŞIK İSTER?

Küpe çiçeğinin toprağı çok ısınmamalıdır. Bu yüzden gölge ortamda yetiştirilmesi da uygundur. En kötü ihtimalle yarı gölge ortamda bakılmalıdır ancak bu bile toprağının ve dolayısı ile kökünün ısınıp kurumasına neden olabilir. Bu yüzden riske atmamak için gölge bir ortam sağlamanız önerilir. Sıcaklığın 15-25 derece arasında olduğu ortamlar uygundur.

KÜPE ÇİÇEĞİNİN SULAMASI NASIL OLUR?

Küpe çiçeği eğer tamamen gölge bir ortamda yetiştiriliyor ise susuzluğa dayanıklı bir çiçektir. Bu yüzden haftada 2 kere çok az sulamanızı tavsiye ederiz. Toprağı nemlendirmeniz yeterli olacaktır. Eğer yapraklar sarıya dönüyor ise çiçeğinizi az suluyor olabilirsiniz. Eğer toprağı doyuracak kadar su koyarsanız da bitkinizin kökünü çürütebilirsiniz. Kış aylarında yapraklarını ve çiçeklerini döken çiçeğinizi 1,5 ayda 1 kere sulamanız yeterlidir.

KÜPE ÇİÇEĞİ NASIL BUDANIR?

Dalların ucunda oluşan çiçekler sağlıklı görünümünü kaybettiği anda dalın ucundan 4-5 cm kadar kesilmesi yeni çiçekler açmasını hızlandırır. Kış aylarında ise toprak yüzeyinden yukarıya doğru 15cm bırakın ve dalların geri kalan kısımlarını kesin.

KÜPE ÇİÇEĞİ NASIL ÇOĞALTILIR?

Çoğaltmak için en uygun yöntem 6-8 cm boyunda genç dallardır. Dalın altta kalan yapraklarını temizleyin ve 10cm derinliğinde bir kap veya saksı alıp içerisine saksı kumu koyun. Bir kalem yardımı ile bir delik oluşturun ve dalınızı içerisine yerleştirin. Nemi içeride hapsetmek için üzerini streç ile kapatın ve ılık bir ortamda bekletin. Bu 1 aylık süreçte kökler oluşacak ve bitkinizin gövdesi gelişmeye başlayacaktır. Artık bitkinizi daha büyük saksıya taşıyabilirsiniz.

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