Kupada ilk finalist Botaş
.28 Şubat 2019 Perşembe 19:37
Şanlıurfa’da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Botaş, Çukurova Basketbol’u 66-63 yenerek finale yükseldi
Salon: 11 Nisan
Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı xx, Göksun Öz xx, Tolga Edis xx
Çukurova Basketbol: Bone xx 10, Pelin Derya Bilgiç xx 7, Sevgi Uzun xx 5, Iagupova xxxx 20, Ndour xx 11, Gray xx 7, Meltem Avcı x, Şaziye İvegin Üner x 3
Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu
Botaş: Cuic xx 16, Olcay Çakır Turgut xx 12, Büşra Akbaş xx 7, Krivacevic x 3, Williams xx 8, Melis Gülcan xxx 14, Kübra Erat xx 6
Başantrenör: Ender Kaya
1. Periyot: 13-10 (Çukurova Basket lehine)
Devre: 30-30
3. Periyot: 43-48 (Botaş lehine)
YORUM YAZ