Kupada ilk finalist Botaş .

Şanlıurfa’da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Botaş, Çukurova Basketbol’u 66-63 yenerek finale yükseldi



Salon: 11 Nisan

Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı xx, Göksun Öz xx, Tolga Edis xx

Çukurova Basketbol: Bone xx 10, Pelin Derya Bilgiç xx 7, Sevgi Uzun xx 5, Iagupova xxxx 20, Ndour xx 11, Gray xx 7, Meltem Avcı x, Şaziye İvegin Üner x 3

Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu

Botaş: Cuic xx 16, Olcay Çakır Turgut xx 12, Büşra Akbaş xx 7, Krivacevic x 3, Williams xx 8, Melis Gülcan xxx 14, Kübra Erat xx 6

Başantrenör: Ender Kaya

1. Periyot: 13-10 (Çukurova Basket lehine)

Devre: 30-30

3. Periyot: 43-48 (Botaş lehine)

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